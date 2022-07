https://cz.sputniknews.com/20220707/danko-o-vladni-krizi-na-slovensku-hadkami-tato-vlada-jen-zakryva-svou-neschopnost-18456770.html

Danko o vládní krizi na Slovensku: Hádkami tato vláda jen zakrývá svou neschopnost

Na Slovensku je další vládní krize. Lídr koaliční strany Svoboda a solidarita (SaS) Richard Sulík včera oznámil, že strana vypovídá koaliční smlouvu, protože... 07.07.2022, Sputnik Česká republika

Matovičovo nejsilnější vládní hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) požadavek SaS na odchod svého šéfa z kabinetu předem odmítlo. Bez hlasů poslanců SaS by zbylé tři vládní strany už ve Sněmovně neměly většinu. Hrozí Slovensku na podzim pád vlády? Na to jsme se zeptali předsedy Slovenské národní strany Andreje Danka.Danko: Richard Sulík, Igor Matovič, Boris Kollár a prezidentka Zuzana Čaputová jsou nepřepravení lidé, kteří se dostali do funkce jen díky lžím, západní propagandě a západním penězům. Tito lidé nemají za cíl Slovensko budovat, ale Slovensko rozbíjet. Takto se chovají i při vládnutí.Slovensko je ožebračené. Jen za poslední dva roky se zadlužilo víc než 20 % HDP. Přišli sem cizí vojáci. Hádkami tato vláda jen zakrývá svou neschopnost.Věříme, že v roce 2024 je porazíme. Bohužel do té doby každá koaliční krize skončí dohodou jako i tato. Sulík a Matovič se stáhnou z vlády a tato vláda šílenců, liberálů se nevzdá. Do té doby Slovensko čekají velmi těžké časy. Je to obrovské zdražování potravin, narůst cen energií a bohužel máme tu dlouhodobě umístěná západní vojska.

