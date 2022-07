https://cz.sputniknews.com/20220708/vyvadil-fiala-budi-dojem-ze-nic-nez-ukrajina-jej-nezajima-johnson-dovedl-rusofobii-k-dokonalosti-18459064.html

Vyvadil: Fiala budí dojem, že nic než Ukrajina jej nezajímá. Johnson dovedl rusofóbii k dokonalosti

Advokát a zakladatel hnutí Přátel Sputniku v ČR Jiří Vyvadil uvedl svůj pohled na události týdne v rozhovoru pro Sputnik.

Hlavní prioritou českého předsednictví je podle předsedy vlády zvládnutí uprchlické krize a povalečné obnovení Ukrajiny. Nedávný průzkum STEM ukázal, že v porovnání s dubnem pouze 40 % Čechů je v červnu ochotná uskromnit se, aby pomohli válečným uprchlíkům. Nakolik se s prioritami pana premiéra ztotožňuje české obyvatelstvo?Jiří Vyvadil: Především si na něm uvědomme, jak nezajímaví jsou dnešní politici Západu oproti Vladimíru Putinovi. Ačkoliv Petr Fiala mluvil jménem „předsednické země EU“ naslouchalo jeho projevu ze 705 europoslanců pouhých 30 a to tam jistě byli přítomni všichni čeští zástupci. Šedivá myš, která zde v Česku vyhrožuje Rusku, Číně a ve skutečnosti bez významu. Naše média psala o obrovské potlesku, místo aby napsala, že to byl trapas. Jeho projev, který jste zřejmě ze slušnosti zaznamenali, jinak necituje žádná agentura, dokonce ani ne propagandistický portál Politico.eu. Jakoby nexistoval. Reakce českých politiků je téměř nepodstatná. Koalice ho chválila, opozice kritizovala. Ve skutečnosti nikoho nezajímal. Nudný, šedivý projev. Že navíc je jako vždy únavně doplněn opět výzvami na podporu Ukrajiny je už mantrou a premiér Fiala budí dojem, že nic než Ukrajina jej vlastně nezajímá. Budiž podpořil zařazení plynu a jaderné energie mezi „zelené zdroje“, ale ty by zřejmě prošly i bez jeho přispění, neboť, drtivá většina ho neposlouchala.Včera EP schválil a dočasně zařadil jadernou energii a plyn do zelených zdrojů. Přitom europoslanci od strany Pirátů byli těmi z nemnoha, kdo hlasoval proti taxonomii z důvodu údajné podpory Ruska a nesplnění klimatických cílů. Proč se podle Vás Piráti neohlíží na reálné potřeby energetického mixu ČR a v zájmu koho jednají?Piráti jsou klasičtí progresivističtí aktivisté. Byli oživením naší politické scény, ale dosáhli svého vrcholu. Milují transgender, svatby homosexuálů, jsou extrémně protiruští…I proto, že zařazení plynu do zelených zdrojů by bylo údajnou pomocí Rusku, hlasovali proti. Přitom v situaci, kdy Česko je na dodávkách plynu 100% závislé a oni se se proti tomu staví svědčí o tom, že jim je racionalita zcela cizí. V každém případě jejich pozice se bude umenšovat, což osobně vítám, protože jejich ministr zahraničí Jan Lipavský je takový malým českým klonem Borise Johnsona a kromě boje proti Rusku nic neumí.Jak hodnotíte rezignaci britského premiéra Borise Johnsona? Bude mít zásadní vliv na geopolitickou strategii Velké Británie?Je faktem, že Boris Johnson byl nejzřetelnější světovým rusofobem a je nesporné, že tuto politickou rusofóbii dovedl dovést k dokonalosti. Když si vzpomenu, jak ještě jako ministr zahraničních věcí Velké Británie zorganizoval celozápadní kampaň ohledně domnělé otravy plukovníka Skripala a jeho dcery na příkaz Vladimíra Putina tři dny před skončením jeho minulé prezidentské kampaně ve zjevné snaze poškodit Rusko a Putina a když Vladimír Vladimírovič triumfálně zvítězil, kolektivní Západ stádovitě odvolával diplomatické zástupce, aby hodil špínu na Rusko a Putina. A přitom Britové nepřipustili žádnou tiskovou konferenci se Skripalem a jeho dcerou a následně je ukryli kdesi na novém Zélandu, aniž by svobodně mohli hovořit s médii, pak tím to začalo… Nyní v rámci jeho megalomanské koncepce globální Británie, Johnson a spol. doslova veškerou aktivitu pumpoval do porážky Ruska a vítězství Ukrajiny, jakkoliv tato cesta nemá nejmenší naději, pak se dá očekávat, že jakýkoliv jeho nástupce bude v tomto směru pokračovat, snad jen s tím rozdílem, že zjevně ne bude úspěšným ani v tom, co se Johnsonovi dařilo. Jednak proto, že současná fáze bojů na Ukrajině je již zcela pod kontrolou Ruska a jednak proto, že západní totální sankční válka proti Rusku se naopak Západu zcela vymkla kontrole, zejména pokud jde o hrátky s embargem na plyn či ropu, které zjevně skončí minimálně částečným kolapsem USA, EU i Velké Británii.Odchod Borise Johnsona je nepochybně velkou ranou pro prezidenta Zelenského, protože ztratil jednoho z nejagresivnějších podporovatelůČeskou republikou v posledních týdnech otřásla kauza Dozimetr. Navzdory požadavkům opozice o demisi ministra vnitra a šéfa STANu Víta Rakušana, toto řešení sám politik zamítá. Hovořilo se i o restrukturaci vlády. Z předchozích zkušeností, jak se tato kauza může vyvíjet dál?Včera proběhla velmi bouřlivá schůze v Poslanecké sněmovně která byla přerušena s jednoznačným názvem „Organizovaný zločin hnutí STAN“ Hlavními řečníky byli Andrej Babiš za ANO a Tomio Okamura za SPD, kteří kritizovali STAN a jeho předsedu Víta Rakušana, že by měl odstoupit z funkce ministra vnitra, když členové jeho strany jsou předmětem vyšetřování dlouhodobé korupce…Nevýhodou opozice je, že nemá dostatek hlasů, aby byl schválen program schůze, takže mohou vystoupit jen poslanci s tzv. přednostními právy. To ale neznamená, že i takové jednání opozice nemá smysl. Má, protože upozorňuje veřejně na závažný problém propojení politické strany na té nejvyšší komunální úrovni, neboť se jedná o hlavní město Prahu na městská zařízení, která zjevně pracovala v systému korupce. Schůze byla přerušena, a spíše se dá očekávat, že v ní svolavatelé budou pokračovat, aby na problém upozorňovali, protože na zdárné vyřešení, tj. prosazení doporučujícího usnesení na odvolání ministra Rakušana nemá opozice hlasy. Taková je realita.Jak jako předseda přípravného výboru hnutí „Přátel Ruska v České republice“ vidíte vyhlídky na výsledky, případně ukončení střetů mezi Západem a Ruskem a jeho spojenci?V jistém smyslu budu parafrázovat Vladimíra Putina, že střety vlastně ani pořádně nezačaly. Já vím, že na první pohled to zní cynicky, ale uvědomíme-li si, že například válka v Iráku, která zahrnuje přibližně stejně velké území, a to mluvím jen o té 2. válce, trvala osm let a stála život asi půl miliónu lidí, tak mě udivuje, že si někdo myslí, že tento konflikt skončí během pár měsíců, když se proti Rusku spojilo více než 40 nepřátelských zemí Západu. A každý asi chápe, že ten konflikt má kromě vojenské stránky na samotné Ukrajině, mnohem závažnější dopady celosvětové v podobě zcela nepříčetných ekonomických sankcích, zejména pokud jde o embargo plynu a ropy, které šponují ceny energií k oblakům, ale za jejich uvalení mohou výlučně státy Západu…Každý chápe, že totální podřízenost a závislost západních států na USA má jeden důsledek. Dokud se z Bílého domu nezavelí, že už by to chtělo se s Ruskem dohodnout, do té doby budou konflikty jak na vojenské, tak i ekonomické úrovni existovat.Kupodivu souhlasím s USA, že ten střet s Ruskem a potažmo Čínou je střetem o nové uspořádání světa, kdy bude či nebude zachována dosavadní představa Západu, že zvítězil liberální Západ, a nebo, že nastoupí éra vyváženého multipolárního světa. A protože svět byl nejbezpečnější v době, kdy se Západ vedený USA a Východ vedený Sovětským svazem navzájem kontrolovaly, skončí současné střety opět tím, že Západ (USA+EU+ spojenci) a Východ (Rusko+ Čína+ spojenci) opět budou v geopolitické rovnováze. A to zřejmě za Západ bude moci odpískat až budoucí americký prezident.Takže na to máme dva a půl roku…

