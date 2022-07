https://cz.sputniknews.com/20220709/medvedev-o-vysledku-specialni-operace-s-ruskem-se-zacalo-skutecne-pocitat-jako-se-sovetskym-svazem-18460059.html

Medveděv o výsledku speciální operace: S Ruskem se začalo skutečně počítat. Jako se Sovětským svazem

Bývalý prezident Ruské federace Dmitrij Medveděv na svém účtu na sociálí síti vyvstlil, jaké výsledky přinese a už přináčí speciální operace na Ukrajině. 09.07.2022, Sputnik Česká republika

„Cíle speciální vojenské operace oznámil prezident Ruska a jak je známo, jde o ochranu občanů Donbasu a denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. Zde je vše jasné a bude jich dosaženo," uvedl. ️Upozornil na to, že je tu ale další problém, který už byl vyřešen. „S Ruskem se začalo skutečně počítat. Jako se Sovětským svazem. A v něčem vážnějším, soudě podle balíčku sankcí. Ještě nedávno to bylo jiné. Pamatuji si přítomnost naší země v G8, kdy jsme prostě nebyli pozváni na schůzku „sedmičky“, kde se projednávaly ekonomické a někdy i obranné otázky západních zemí," stojí v komentáři politika.Následně Medveděv přišel s přirovnáním.️„Pokud s tebou nepočítají, je to špatné. Jako v dětství, kdy se do tvého dvora přišli prát kluci ze sousedního dvora. Pokud jsi ztratil odvahu a utekl domů, jsi nikdo a nikam tě nezvou. A pokud praštíte jako první, pak se šance na obranu svých vlastních výrazně zvýší. Takže takhle. Proto je tak důležité, aby byla země respektována a aby s ní počítali. Přesně takové by Velké Rusko mělo být, uvedl exprezident RF.

