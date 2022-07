https://cz.sputniknews.com/20220710/daily-mail-poplatky-za-elektrinu-v-letosni-zime-hrozi-zbidacenim-milionu-britu--18461401.html

Daily Mail: Poplatky za elektřinu v letošní zimě hrozí zbídačením milionů Britů

Experti varují, že letos v zimě stoupnou poplatky za elektřinu pro domácnosti značně víc než prognózovali dřív, píše The Daily Mail. 10.07.2022, Sputnik Česká republika

Podle údajů consultingové společnosti Cornwall Insight se mohou roční poplatky za elektřinu pro domácnosti zvýšit v průměru o 360 liber víc než se předpovídalo dřív.Experti společnosti mají za to, že se poplatky za elektřinu mohou zvýšit z nynější rekordní částky 1 971 liber ročně na 3 245 liber v říjnu a pak ještě na 3 364 liber na začátku příštího roku.Zakladatel společnosti Cornwall Insight Martin Lewis poznamenal, že britské rodiny budou potřebovat „mnohem větší“ pomoc během nadcházející zimy, která hrozí „katastrofou.“ Zdůraznil: „Bude to zbídačení milionů lidí.“Cornwall Insight prudce zvýšil prognózu ve srovnání se předcházející z 22. června. Předtím měla consultingová společnost za to, že v říjnu stoupnou poplatky za elektřinu na 2 981 liber a na 3 003 liber v lednu.Nové prognózy „nevěští nic dobrého“ pro domácnosti, které již zažily růst cen potravin.

