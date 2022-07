https://cz.sputniknews.com/20220710/media-zapad-sotva-dokaze-dlouho-udrzet-ukrajinu-na-dnesni-urovni-18460437.html

Média: Západ sotva dokáže dlouho udržet Ukrajinu na dnešní úrovni

Média: Západ sotva dokáže dlouho udržet Ukrajinu na dnešní úrovni

Noviny The New York Times se domnívají, že USA a jejich spojenci sotva dokážou zachovat na dlouhou dobu dnešní úroveň podpory Ukrajiny. 10.07.2022

„Prezident Biden slíbil, že bude podporovat Ukrajinu „tak dlouho, jak bude zapotřebí,“ avšak ani on, ani nikdo jiný nedokáže říct, jak dlouho to potrvá, anebo co ještě dokážou udělat USA z této vzdálenosti nepočítaje přímý vojenský zásah. Vládní úředníci přiznávají, že v jistou chvíli zásoby zbraní v USA a Evropě dojdou. Přestože USA schválily vojenskou a jinou pomoc v částce 54 miliard dolarů, nikdo neočekává ještě jeden šek na 54 miliard dolarů až to všechno skončí,“ praví se v článku.List připomíná, že úředníci a analytici prohlásili, že bude těžké „udržet stejnou úroveň hmotné podpory“ kvůli „růstu únavy“ z konfliktu „po obou stranách Atlantiku.“ Noviny dodávají, že vojenská pomoc schválená Kongresem potrvá podle některých prognóz do druhého čtvrtletí příštího roku, avšak „otázka spočívá v tom, jak dlouho mohou pokračovat nynější dodávky zbraní a munice bez oslabení bojeschopnosti USA.“Rusko předtím zaslalo zemím NATO nótu kvůli dodávkám zbraní Ukrajině. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov prohlásil, že všechny náklady obsahující zbraně pro Ukrajinu budou pro Rusko legitimním terčem.

