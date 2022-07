https://cz.sputniknews.com/20220710/o-post-britskeho-premiera-se-uchazeji-dva-kandidati-18460877.html

O post britského premiéra se ucházejí dva kandidáti

O post britského premiéra se ucházejí dva kandidáti

Bývalý britský ministr zahraničí Jeremy Hunt a bývalý ministr zdravotnictví Sajid Javid prohlásili, že hodlají kandidovat na post premiéra Spojeného... 10.07.2022, Sputnik Česká republika

Oba kandidáti informovali o svém záměru noviny The Telegraph.„Jsem jediný vážný kandidát, který nepracoval v Johnsonově vládě. Mluvil jsem o tom, co nebylo správné, dlouho před každým z jiných uchazečů, nehájil jsem to, co se nedá ospravedlnit. Konzervativní strana, pokud mne zvolí, vyšle tím signál voličům, že chápeme jejich obavy a že jsme se změnili. Je to nejdůležitější z toho, co máme dnes udělat, abychom si vrátili důvěru lidí,“ řekl Hunt.Boris Johnson, který vystřídal ve funkci premiéra Theresu Mayovou v roce 2019, učinil 7. července prohlášení, že rezignuje na post premiéra a lídra Konzervativní strany Velké Británie. Má vykonávat funkci do jmenování nové hlavy kabinetu ministrů. Jako kandidáti se již přihlásili: bývalý ministr financí Rishi Sunak, ministr dopravy Grant Shapps a nový ministr financí Nadhim Zahawi.Minulý týden byla zveřejněna zpráva, že bývalý náměstek britského ministra zahraničí pro Evropu a USA Christopher Pincher čelil obvinění z výtržnosti v jednom londýnském klubu. Někteří politici tvrdili, že Johnson jmenoval Pinchera na post náměstka koordinátora parlamentní frakce konzervativců nehledě na to, že věděl o jeho pochybné minulosti. Johnson se omluvil a přiznal, že se nezachoval správně, ale po tomto přiznání následovala řada demisí kvůli nedůvěry k premiérovi.

