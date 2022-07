Poláci byli pobouřeni zprávami o možném povýšení bývalého velvyslance Melnika

„Ukrajinci plivají do tváře (pozn. vládnoucí straně Právo a spravedlnost) a Polsku, PiS ale za to jen děkuje. Melnik se omluvil židovskému lidu za to, co řekl, kdežto Poláci seděli se staženým ocasem. Ve skutečnosti ne Poláci, ale vláda PiS, která již nemůže být víc banderovská než je,“ je pobouřen sarmata73.