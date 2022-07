https://cz.sputniknews.com/20220710/zdravotnici-prozradili-nejskodlivejsi-druh-piva-kvuli-kteremu-telo-rychle-zestarne--18461649.html

Zdravotníci prozradili nejškodlivější druh piva, kvůli kterému tělo rychle zestárne

Sladké pivo je ze všech nejškodlivější, lidské tělo kvůli jeho konzumaci rychle stárne. Každý jeho druh navíc mocně dehydratuje tělo, což má ničivé následky. 10.07.2022, Sputnik Česká republika

„Pivo nezásobuje tělo potřebnými výživnými látkami a fakticky vás dehydratuje. Když vašemu tělu nestačí voda, může to urychlit jeho stárnutí, poněvadž nápoje jako pivo berou vláhu, jež by mohla udržet vláhu vaší kůže, ale místo toho způsobí její vysychání,“ míní diplomovaná dietoložka a zástupkyně Národní akademie stravování a dietologie Roxana Ehsaniová.Za rekordmana v lidském stárnutí označila expertka pivo, do kterého míchají zdroje cukru. Například pivo s limonádou. Tato směs maximálně škodí zdraví.Alternativou sladkého alkoholu může být světlé pivo. Právě to je nejméně kalorické a neobsahuje velké množství sacharidů a cukrů. Lékařka ale poznamenala, že také světlý nápoj může uškodit, pokud si ho konzumujete v příliš velkém množství, píše EatThis.„Doporučení pro Američany na léta 2020-2025 zní: ženy jeden pohár piva denně, muži dva,“ podotkla dietoložka.

