Uživatelé sociálních sítí byli rozhořčeni výroky exprezidenta Polska Lecha Wałęsy o Rusku. 11.07.2022, Sputnik Česká republika

Bývalý prezident předtím prohlásil, že je třeba „zahájit povstání“ 60 národů v Rusku za účelem jeho rozdrobení a snížení počtu obyvatelstva na 50 milionů lidí. Také přiznal, že Západ má zájem o rozšíření sféry vlivu, ale podle jeho názoru mají USA a Evropa „na to právo“, poněvadž ztělesňují své ambice „demokratickým“ způsobem.Mnozí uživatelé označili polského exprezidenta za nástupce fašismu a předpověděli jeho zemi velké problémy kvůli rusofobii.„Problém je v tom, že Rusko nebude nikdy souhlasit s jugoslávskou variantou, zato ale Polsko se může vždy vrátit do sestavy nové Varšavské smlouvy,“ míní badou diop.„Tento starší polský politik navrhl snížení počtu obyvatel Ruska na 50 milionů lidí a rozdělení země. Jiné způsoby Poláci asi neznají, protože je samotné rozdělili čtyřikrát. A zase štěkají na Rusko, takže brzy se to stane popáté,“ vyslovil svůj názor Trendy Book.„Jedině možnou variantou je budování mírové Evropy spolu s Ruskem a určitě ne proti Rusům,“ napsali na závěr uživatelé.

