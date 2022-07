https://cz.sputniknews.com/20220711/usa-se-pripravuji-na-velkou-valku-s-ruskem-v-evrope-18463454.html

USA se připravují na velkou válku s Ruskem v Evropě

V posledních týdnech přicházejí div ne každý den zprávy o dalších vojenských útvarech, programech bojové přípravy, zdrojích a zbraních, kterými USA a NATO... 11.07.2022, Sputnik Česká republika

Spolu s kádrovými jmenováními na vojenské posty vypadá situace jako kvalitní upgrade silových kapacit za účelem dlouhého konfliktu s Ruskem. Přičemž rozsah příprav Západu je takový, že je jasné, že může jít nejen o Donbas.Co konkrétně chystá protivník? Američtí a evropští úředníci potvrzují v rozhovorech pro The New York Times, že v zájmu Kyjeva funguje „tajná síť commandos a špiónů, kteří spěchají s dodávkami zbraní a s bojovou přípravou“. Velká část této práce se koná na základnách v Německu, Francii a Velké Británii, kádry CIA a několik desítek příslušníků speciálních jednotek z Velké Británie, Francie, Kanady a Litvy však pracují i na ukrajinském území.Za účelem koordinace vojenské pomoci Ukrajině byl brzy po 24. únoru založen na vojenské základně v Německu plánovací štáb, píše The New York Times, dnes ho tvoří zástupci 20 zemí. Štáb byl založen 10. plukem speciálních jednotek amerických pozemních sil (Army’s 10th Special Forces Group), který se již zabýval výcvikem ukrajinských speciálních jednotek na základně v západním Německu. Abychom mohli zhodnotit věci, kterými se zabývá daný štáb, potřebujeme vědět, co je to 10. pluk speciálních sil USA.Army’s 10th Special Forces Group známé jako zelené barety mají heslo De Oppresso Liber (osvobození utlačovaných). Jejich úkolem nejsou opravdové války, ale spíš diverzní, protipovstalecké, protiteroristické a další speciální akce, včetně svržení vlád třetích zemí, jež se nelíbí USA, a příprav zahraničních vojáků na společné úkoly. Hlavním úkolem zelených baretů je pronikání na území okupovaná nepřítelem a tajný boj spolu s místními sílami. Mimochodem Rambo v podání Sylvestra Stalloneho byl právě zelený baret, který se nedokázal vrátit k normálnímu životu.Desátý pluk speciálního určení založený v roce 1952 má působit právě na evropském válčišti, konkrétně vést diverzní válku po „sovětském vpádu“ do Evropy, jsou to takzvané stay behind jednotky. Ano, v čase, kdy se Sovětský svaz věnoval obnovení země, připravovaly se radikální kruhy USA s oporou na nacistickou síť generála Reinharda Gehlena (šéfa rozvědky Východní fronty, který přešel na stranu USA) na odpor SSSR.První zahraniční základna byla založena v listopadu 1953 ve městě Bad Tölz v Bavorsku v kasárnách postavených v roce 1937 pro jednotky SS. Plánovalo se, že polovinu příslušníků budou tvořit Evropané, přesvědčení antikomunisté, tedy zřejmě nedobití nacisté. Část amerických kádrů patřila původně CIA. V roce 1955 napsal list The New York Times poprvé o desátém pluku jako o „osvobozovacím“ útvaru za účelem boje v týlu nepřítele.V šedesátých letech se desátý pluk připravoval na válku, jež nebyla pro partnery z NATO tradiční. V letech 1990-1991 se zelené barety zúčastnili první války v Perském zálivu. List The Boston Herald ohledně toho psal: „Záliba 10. pluku v tajnosti je tak velká, že mluvčí vojenské základny nevěděl, že se jednotka vydala do války, dokud se nevrátila domů.“ Podruhé vstoupila jednotka do Iráku ještě před oficiálním vpádem spolu s Centrem speciálních operací CIA, jež provádí černé operace, které vláda vždy popírá.Desátý pluk má vlastního symbolického hrdinu, jehož jméno nese každoroční vyznamenání pro nejlepší pohotovostní jednotku. V roce 2010 byl tento hrdina nazván prvním (!) čestným příslušníkem pluku a v roce 2011 vstoupil do Síně slávy Velení speciálních operací USA. Hrdina se jmenuje Larry Thorne, ve finském originálu Lauri Terni. Slávu si vydobyl jako voják tří armád, který věnoval život boji s komunisty v řadách finské armády v Zimní válce a ve 2. světové, za což dostal nejvyšší vyznamenání Finska Mannerheimův kříž. Pak bojoval ve finském dobrovolnickém batalionu waffen-SS po vystoupení Finska z války s SSSR v září 1944, a pak také ve speciální jednotce americké armády ve Vietnamu. Jak vidíte, právě tento člověk byl zvolen za hlavního hrdinu ze všech Američanů a Evropanů, kteří sloužili v tomto pluku během 70 let.Nejtajnější a nejkrvavější americké operace proti vzbouřencům v letech studené války, svržení vlád, heroizace nacistů, to všechno jsou všední dny 10. pluku speciálních sil během několika desetiletí. Pozorní čtenáři zajímající se o vojenské dějiny mohou již při vzpomínce na jednotky stay behind a výrok „přípravy partnerů z NATO na netradiční válku“ v šedesátých letech zvolat: cožpak skutečně Gladio? Je to správná hypotéza, vážní čtenáři.Operace Gladio, jedno z nejtemnějších a nejkrvavějších tajemství CIA, bylo prozrazeno v roce 1990. Ukázalo se, že v šedesátých až osmdesátých letech působily v západní Evropě tajné jednotky pod kontrolou CIA založené národními tajnými službami. Původně měly tyto buňky ultrapravicových radikálů „válčit v týlu“, ale protože SSSR stále nerozpoutával válku proti Evropě a levicové vlády na kontinentě byly stále populárnější, přešla tato síť k teroristickým útokům v rámci „strategie napětí“. Odpovědnost za tyto útoky byla uvalena na levicové radikály, což mělo zkompromitovat místní levicové strany a Moskvu, cílem tohoto terorismu „pod cizí vlajkou“ byla podpora jednoty NATO.Jenom v Itálii bylo v letech 1969-1987 spácháno přes 14 500 (!) teroristických útoků, byla to „olověná sedmdesátá léta“. Téměř 500 lidí zahynulo, asi 1 200 utrpělo zranění. Jeden z hlavních odborníků v této oblasti, švýcarský průzkumník Daniel Ganser, odhalil větší část sítě v knize Tajné armády NATO: operace Gladio a terorismus v západní Evropě.Kdo tedy cvičil evropské teroristy ze sítě Gladio? Absolvovali výcvik na základně… 10. pluku speciálních sil USA v německém Bad Tölzi. Velitel italské sítě Gladio, generál Serravalle sdělil, jak v roce 1972 „navštívil 10. pluk speciálního určení v bývalých kasárnách SS v Bad Tölzi přinejmenším dvakrát. Jeho velitelem byl plukovník Ludwig Fastenhammer, opravdový Rambo“.Máme tedy dnes tento fakt: tajný štáb v Německu s vysoce kompetentními kádry a velkými zkušenostmi z černých speciálních operací, včetně teroristických „pod cizí vlajkou“, s nacistou jako symbolickým hrdinou, za účasti 20 zemí NATO. Tento štáb organizuje a vede ukrajinskými a vlastníma rukama válečné akce proti Rusku.Kdo velí tomuto štábu na vojenské základně v Německu? Desátý pluk speciálních sil je podřízen regionálnímu Evropskému velení (EUCOM) a funkčnímu Velení speciálních operací v Evropě (SOCEUR). Vedení Evropského velení USA bylo právě obnoveno, na tento post byl 1. července jmenován generál Christopher Cavoli. 4. července se také stal vrchním velitelem spojeneckých vojsk v Evropě, tyto dvě funkce jsou spojené.Seznámíme se s generálem Cavolim. Syn důstojníka americké armády italského původu Christopher Cavoli se narodil v západoněmeckém Würzburgu, vyrůstal v Římě, Veroně a Vicenze (kde se rovněž konal výcvik teroristů z Gladio) a Gissenu. Absolvoval Princeton v roce 1987 a vrátil se na základnu ve Vicenze jako výsadkář na léta 19888-1991. V roce 1995 zahájil studium v rámci programu přípravy důstojníků k práci v zahraničí, v roce 1997 absolvoval Yale jako magistr pro Rusko a východní Evropu. V roce 1999 byl major Cavoli jmenován náčelníkem oddělení perspektivních operací 10. horské divize a byl poslán do Bosny. Od roku 2001 byl podplukovník Cavoli ředitelem pro Rusko Správy strategických plánů a politiky Spojeného štábu. Válčil v Afghánistánu.Po militarizaci konfliktu na Donbasu se Cavoli v červenci 2014 postavil do čela Spojeného mezinárodního velení 7. armády na cvičném polygonu Grafenwöhr v Německu. Předtím se věnoval přibližně stejným věcem, od října 2020 byl velitelem americké armády v Evropě a Africe (dva regiony byly ve stejném roce spojeny do jednoho velení). Mluví pěti jazyky, včetně ruštiny.Takže operacím USA a NATO v Evropě velí důstojník po otci, intelektuální stratég s výbornými znalostmi sovětských a ruských vojenských záležitostí a politiky a také s velkými zkušenostmi ze speciálních bojových akcí. Je to asi nejkvalifikovanější důstojník armády USA, který by mohl dnes obsadit hlavní vojenský post v Evropě.USA tedy zakládají v Evropě vážnou vojenskou infrastrukturu pod velením nejkompetentnějších kádrů za účelem dlouhého vojenského konfliktu s cílem oslabení a vyčerpání Ruska. Musíme být připraveni na tento scénář nejen z vojenského, ale také z ekonomického hlediska, přičemž relativního úspěchu v této konfrontaci se dá dosáhnout pouze lepší organizací a větším intelektem, než mají USA.

