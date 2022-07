https://cz.sputniknews.com/20220712/ministr-oznacil-cast-obyvatel-za-svaby-bude-v-cr-nova-politicka-policie-odpovida-sociolog-hampl-18465746.html

Ministr označil část obyvatel za šváby. Bude v ČR nová politická policie? Odpovídá sociolog Hampl

Ministr vnitra Vít Rakušan schválil zřízení nové elitní jednotky bojující proti extremismu a kybernetické kriminalitě. V sobotu na svém twitterovém účtu... 12.07.2022, Sputnik Česká republika

Struktura nového útvaru formálně vznikne 15. července rozdělením Národní centrály proti organizovanému zločinu. Svou práci začne entita od Nového roku. Podle slov mluvčího policejního prezidenta Jozefa Bocána bude nová Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě mít vlastního ředitele, náměstky a od NCOZ oddělenou agendu. Policie považuje za nový typ extremistů dezinformátory, odpůrce proticovidových opatření a proruské aktivisty.Na svém účtu na Twitteru ministr Rakušan oznámil: „Jsem rád, že policie připravila vznik nové elitní jednotky, která se těmhle velmi aktuálním hrozbám bude naplno věnovat. Což se nebude líbit extremistům, teroristům a různým proruským švábům, na které si právě tahle jednotka bude chtít posvítit.“ K vzniku nové struktury se vyjádřil sociolog a publicista Petr Hampl.Pane doktore, mohl byste zhodnotit zřízení nové organizace?Připomínám, že Česká republika už má rozsáhlou infrastrukturu pro boj proti kybernetické kriminalitě a všem druhům útoků. Je to pokryto Zákonem o kybernetické bezpečnosti, zahrnuje několik státních institucí a do té práce jsou zapojeny i mnohé nestátní organizace, jako například banky a energetické podniky. Pan ministr nepodal žádné zdůvodnění, proč by dosavadní organizace neměly stačit.Vše nasvědčuje tomu, že jde o zřízení další politické policie a že ve skutečnosti bude stíhán nesouhlas s vládou a že fráze o kybernetické kriminalitě je kouřovou clonou vypuštěnou k zakrytí skutečného úmyslu.Situaci, kdy vláda není schopna vyřešit krizi, do které zemi sama uvedla, a kdy s jejím postupem souhlasí méně než desetina obyvatel, chce zřejmě řešit vlnou represe. Počítat musíme i s možností zfalšování voleb.Jak byste posoudil sdělení pana ministra z pohledu sociologa a občana? Může podobným vyjádřením stigmatizovat osoby, které mají odlišný pohled na zahraniční politiku státu?Nevím, jak vnímají šváby biologové, ale většina lidí to má tak, že když se řekne šváb, vybaví se nám odporný hmyz, který můžeme snadno zašlápnout a kterého nebude škoda. Snad se může stát, že se tak někdo v opilosti vyjádří o jiném člověku. Ale když ministr vnitra ve své oficiální komunikaci označí část obyvatel vlastní země za šváby, odkazuje to na úplně jiný režim než takový, který dodržuje zákony a respektuje lidská práva (nebo občanské svobody). V českých zemích to bylo nemyslitelné minimálně od roku 1953. A když to slovo použije v souvislosti s ustavením politické policie, nikdo nemůže zůstat na pochybách o podstatě politicko-ekonomického režimu, ve kterém žijeme. Se svobodou ani demokracií nemá takový režim nic společného. Kdyby se nějaký africký předák choval stejně jako pan ministr Rakušan, bylo by to dostatečné zdůvodnění pro napadení takové země Spojenými státy.Nechť čtenáři sami posoudí, do jaké míry je možné důvěřovat výsledkům voleb organizovaných takto řízeným ministerstvem.

