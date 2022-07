https://cz.sputniknews.com/20220712/ukrajinsti-vojaci-zautocili-dronem-kamikaze-na-obytne-domy-v-energodaru-18465282.html

Ukrajinští vojáci zaútočili dronem-kamikaze na obytné domy v Energodaru

Ukrajinská armáda použila bezpilotní letoun k útoku na obytnou čtvrť Energodaru v Záporožské oblasti, sdělili agentuře Sputnik v tiskové službě... 12.07.2022, Sputnik Česká republika

„Ve 14:20 (13:20 SEČ), OSU opět použily dron-kamikaze proti obytné čtvrti města Energodar,“ řekl zdroj agentury.Úřady nyní upřesňují informace o obětech.Na vojensko-civilní správě dodali, že síly protivzdušné obrany zničily další ukrajinský dron směřující na Energodar.Včera v noci OSU zaútočily dvěma drony na budovu poblíž Záporožské jaderné elektrárny, která se nachází v Energodaru. Drony shodily dvě miny ráže 120 milimetrů, poškodily střechu a zasklení. Při útoku nebyl nikdo zraněn.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci zaměřenou na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Jak zdůraznil Vladimir Putin, musela být zahájena v zájmu ochrany „lidí, kteří jsou již osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Konečným cílem operace je podle prezidentových slov osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost Ruska.Ruská armáda převzala kontrolu nad Chersonskou oblastí a přiazovskou částí Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny. V regionech začaly pracovat vojenské a civilní správy, do oběhu byl zaveden rubl, bylo zahájeno vysílání ruských televizních kanálů a rozhlasových stanic. Oba regiony informovaly o plánech vstoupit do Ruska jako jeho subjekt.

