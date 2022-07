https://cz.sputniknews.com/20220712/v-zaporozi-oznacili-utoky-osu-na-energetiku-za-nebezpecne-pro-celou-evropu-18466222.html

V Záporoží označili útoky OSU na energetiku za nebezpečné pro celou Evropu

V Záporoží označili útoky OSU na energetiku za nebezpečné pro celou Evropu

Útoky Ozbrojených sil Ukrajiny (OSU) na energetiku ohrožují nejen zemi, ale celou Evropu. Oznámil to 12. července ředitel vojensko-civilní správy (VGA)... 12.07.2022, Sputnik Česká republika

„Dnes pokračuje masivní ostřelování Energodaru. Zaregistrovány jsou čtyři přílety ze strany Ukrajiny. Jsou ostřelovány objekty civilní infrastruktury, obytné komplexy. K výbuchům dochází v těsné blízkosti infrastrukturních objektů Záporožské jaderné elektrárny, což představuje hrozbu pro vznik mimořádných, a to i technogenních a havarijních situací,” napsal Balickij na Telegramu.Podle jeho slov by údery mohly zasáhnout infrastrukturu Záporožské jaderné elektrárny, což by mělo katastrofální následky.Balickij uvedl, že útoky jsou vedeny jak dělostřelectvem z druhého břehu Dněpru, tak i útočnými bezpilotními letouny.OSU v noci na 12. července s pomocí dronů shodily dvě miny u Záporožské jaderné elektrárny v Energodaru. Došlo k poškození střechy a zasklení sousední budovy, ke zranění lidí nedošlo.Později během dne byl zaznamenán pokus o útok na obytný komplex Energodaru pomocí sebevražedného dronu. Protivzdušná obrana ruských ozbrojených sil bezpilotní letoun zničila.Dne 12. července člen hlavní rady vojensko-civilní správy Záporoží Vladimir Rogov oznámil, že Kyjev zablokuje příjezd delegace Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) na Záporožskou jadernou elektrárnu. Podle něj se Ukrajina bojí vyšetřování skutečnosti, že na atomových objektech byla vytvořena „špinavá bomba“.Část Záporožské oblasti Ukrajiny osvobodili ruští vojáci během speciální operace, která byla zahájena 24. února. Moskva vysvětlila, že úkolem speciální operace je demilitarizace a denacifikace Ukrajiny, jejichž realizace je nezbytná k zajištění bezpečnosti Ruska. Rozhodnutí bylo učiněno v souvislosti se zhoršením situace v regionu následkem ostřelování ze strany ukrajinské armády.

