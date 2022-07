https://cz.sputniknews.com/20220713/bloomberg-oznamil-konec-sveta-pri-zastaveni-dodavek-plynu-z-ruska-do-evropy-18467236.html

Bloomberg oznámil konec světa při zastavení dodávek plynu z Ruska do Evropy

Bloomberg oznámil konec světa při zastavení dodávek plynu z Ruska do Evropy

Analytici agentury Bloomberg poskytli předpověď pro finanční trhy v případě, pokud Rusko zcela zastaví dodávky plynu do Evropy. Agentura to oznámila12... 13.07.2022, Sputnik Česká republika

2022-07-13T19:22+0200

2022-07-13T19:22+0200

2022-07-13T19:22+0200

svět

rusko

eu

plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/18196277_0:91:1400:879_1920x0_80_0_0_a6f8389d03f0d94ca00f864f4c011cd8.jpg

Publikace uvádí, že vzhledem k tomu, že dodávky jsou nyní ve sníženém objemu kvůli 10dennímu uzavření plynovodu za účelem údržby, rostou obavy, že kohoutek nebude otevřen.Po analýze možného vývoje situace ekonomové UBS Group AG došli k závěru, že zisk společnosti se může snížit o více než 15 % a euro klesne na 90 centů.Přitom euro je již na nejnižší úrovni za poslední dvě desetiletí a německé akcie od června ztratily 11 %. Kromě toho akcie plynárenského gigantu Uniper SE letos klesly o 80 procent, a proto požádal o pomoc vládu.Další znepokojení souvisí s nečinností centrálních bank v Evropské unii v souvislosti s inflací, která dosáhla desetiletého rekordu.Klíčový plynovod Nord Stream z Ruska do Evropy pozastavil provoz od 11. do 21. července. Uvádí se, že práce byla pozastavena s cílem organizovat preventivní práce, kde budou testovány mechanické součásti a automatizační systémy. Práce byly naplánovány předem a dohodnuty s dopravními partnery.V Moskvě zdůraznili, že to nemá žádné politické pozadí.

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, eu, plyn