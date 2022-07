https://cz.sputniknews.com/20220713/media-jedna-z-ruskych-turbin-pro-nord-stream-uz-miri-do-evropy-18466992.html

Média: Jedna z ruských turbín pro Nord Stream už míří do Evropy

Média: Jedna z ruských turbín pro Nord Stream už míří do Evropy

Kanada může obsluhovat nebo opravit ještě pět ruských turbín k plynovodu Nord Stream v průběhu dvou let, dokud bude platit dohoda o výjimce z protiruských...

Uvádí se, že Ministerstvo zahraničních věcí Kanady poskytlo společnosti Siemens Energy možnost využít výjimku ze sankcí během dvou let, že, jak zdůrazňují noviny, je to mnohem delší dohoda, než se uvádělo dříve. Ottawa však může toto rozhodnutí kdykoliv odvolat.Turbína pro Nord Stream, která dříve nemohla být kvůli sankcím odeslána z Kanady do Německa, míří do Evropy, píše deník.Kanadský ministr přírodních zdrojů Jonathan Wilkinson již dříve uvedl, že Kanada navzdory sankcím vrátí na žádost Německa opravené turbíny pro Nord Stream. Rozhodnutí Kanady podpořili i v USA - tamní ministerstvo zahraničí uvedlo, že taková výjimka ze sankčního režimu umožní Evropě obnovit rezervy plynu. Ukrajinské ministerstvo zahraničí vyzvalo Ottawu, aby toto rozhodnutí přehodnotila, a předvolalo si prozatímního zástupce pro záležitosti Kanady.Gazprom v polovině června oznámil, že může dodávat do Nord Stream pouze 67 milionů metrů krychlových plynu denně při plánovaném objemu 167 milionů metrů krychlových. Společnost to vysvětlila vytvořením meziservisního zdroje agregátů přečerpávajících plyn (GPA), zpožděním v práci německé společnosti Siemens, která je z důvodu sankcí Kanady vůči Rusku nemůže vrátit po opravě z kanadského závodu, a také zjištěnými technickými poruchami motorů.Mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov řekl, že snížení dodávek plynu do řady evropských zemí souvisí s tím, že se nevracejí z opravy turbíny Siemens, které byly používány pro přívod plynu do Nord Stream, nic úmyslného z ruské strany v tom není. Podle jeho slov to jsou důsledky protiruských sankcí a problémy, „s nimiž nemáme nic společného”. Peskov opakovaně říkal, že Rusko nikdy nevyužívalo dodávky plynu k tomu, aby někoho potrestalo, ale prodává palivo výhradně ve svém zájmu, ke zvýšení blahobytu Rusů a na komerčním základě.

