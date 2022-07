https://cz.sputniknews.com/20220713/ruska-rozvedka-polsko-je-pripraveno-kryt-plany-obsazeni-zapadni-ukrajiny-18466542.html

Ruská rozvědka: Polsko je připraveno krýt plány obsazení západní Ukrajiny

Polsko je ochotno přistoupit k aktivnější spolupráci v ukrajinské otázce s Maďarskem a Rumunskem a krýt své plány na obsazení západní Ukrajiny, uvedla v úterý... 13.07.2022, Sputnik Česká republika

Polsko se snaží zahalit svou expanzi na západní Ukrajinu a s tímto cílem zahájit masivní propagandu, sdělila tisková kancelář Služby vnější rozvědky s odkazem na ředitele SVR Sergeje Naryškina.Jak konstatuje SVR, vypadá to, že si ve Varšavě neuvědomují, že její „tajné“ ambice a komplexy již mnoho let slouží jako zdroj posměchu a podráždění jejích „patronů“.„V odtajněných dokumentech SVR RF se nachází mimochodem velmi výmluvná charakteristika polské zahraniční politiky, kterou v roce 1935 vyslovil britský ministr zahraničí Simon:Naryškin minulý týden označil plány Polska zavést kontrolu nad západem Ukrajiny za nebezpečné pro celou Evropu. Podle jeho slov, pokud Varšava otevře tuto Pandořinu skříňku, budou toho mít všichni dost. SVR pozorně sleduje, co se děje, a jako nástroj k potlačení takové politiky zveřejňuje část získaných informací, řekl Naryškin.Vedení Polska začalo vytvářet scénáře de facto k rozdělení Ukrajiny, uvedl Naryškin na konci června. Polská vláda je přesvědčena, že USA a Velká Británie budou nuceny podpořit plán rozdělení Ukrajiny, dodal ředitel SVR.Předtím Naryškin uvedl, že ve skutečnosti jde o pokus zopakovat pro Polsko historickou „transakci“ po první světové válce, kdy kolektivní Západ představený Trojdohodou přiznal Varšavě právo nejprve na okupaci části Ukrajiny v zájmu ochrany obyvatelstva před „bolševickou hrozbou“, a pak začlenění těchto území jako součástí polského státu.

