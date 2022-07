https://cz.sputniknews.com/20220714/britska-specialni-jednotka-ucila-ukrajine-tyrani-a-zabijeni-zajatcu-18468025.html

Britská speciální jednotka učila Ukrajině týrání a zabíjení zajatců

Bylo to nezvratně dokázáno dokumenty a svědeckými výpovědi, jež byly tento týden zveřejněny v televizním pořadu Panorama britské státní televizní společnosti BBC. V každé normální zemi by podobná odhalení válečných zločinů vyvolaly bouři protestů a tvrdé potrestání válečných zločinců. Avšak v Británii se naopak svorně obořili na autory průzkumu a prohlásili, že „vystavil vojáky riziku.“ Je tedy směšné poslouchat, jak Britové po tom všem stále mluví o „morálce v světové politice.“Začneme popořádku. Novináři z BBC objevili stovky stránek vojenských hlášení o vyšetření činnosti pouze jednoho z oddílů SAS jenom za jednu výpravu do Afghánistánu od listopadu 2010 do května 2011. Za půlroku zabil tento oddíl stovky Afgánců vyhlášených za teroristy. Autoři dokumentárního snímku se přesvědčili, že minimálně 54 z nich bylo zabito protizákonně. Jde o chladnokrevnou vraždu bezbranných zajatců a zastřelení civilistů během nočních útoků SAS na domy afghánských civilistů. Všichni si přitom výborně uvědomují, že tato čísla jsou pouhou špičkou ledovce, a že vražd bylo mnohem víc.Prakticky ve všech hlášeních o nočních vpádech tvrdili důstojníci SAS, že se „podezřelí teroristé Talibánu (hnutí, proti kterému vyly vyhlášeny sankce OSN za teroristickou činnost) pokusili zaútočit granátem nebo automatem Kalašnikova. Přitom, podle tvrzení autorů vyšetřování, „bylo zabitých lidí víc než zbraní zabavených na místě činu.“ Novináři navštívili některá z těchto míst a přesvědčili se podle zachovaných stop po kulkách, že britští vojáci stříleli na ležící lidi, tedy šlo o chladnokrevný trest smrti. Mezi oběťmi byli dokonce chlapci ve věku 15-16 let.Všechny tyto důkazy jsou podloženy také anonymními výpovědími samotných příslušníků SAS. Jeden z nich řekl v rozhovoru pro list The Daily Mail, že „pravda všemi otřese.“ Další se přímo přiznal:“Nelegitimní vraždy byly součástí naší práce. Ano, byla to hrozná taktika. Jenže nemělo smysl je zatýkat, protože za pár dní bychom je měli propustit. Takže z mého hlediska účel světil prostředky.“ O tom, co je to za účel, který vyžadoval vraždu neozbrojených lidí, Brit raději pomlčel.Tento pohled britských příslušníků speciální jednotky na svoji krvavou „práci“ vysvětluje mnohé nejen v tom, co se týče válečných zločinů Západu v Afghánistánu. Připomeneme roli SAS v událostech na Ukrajině. Právě vojáci této jednotky vycvičovali ukrajinské vojáky po roce 2014. Právě ti byli vycvičováni pro diverzní úkoly v Rusku, o čemž psal britský tisk již v roce 2019, tedy dlouho přes naší speciální operací. V dubnu téhož roku přiznaly noviny The Times s odkazem na ukrajinské vojáky, že se vojáci SAS nacházejí na ukrajinském území jako instruktoři.S ohledem na afghánské zkušenosti si můžeme představit, čemu učili ukrajinské kolegy. Připomeneme teď úděsné záběry, na kterých vojáci ukrajinské armády a územní obrany týrají a zastřelují válečné zajatce. Všechno probíhá přesně podle návodu britských učitelů! Vždyť bylo řečeno, že účel světí prostředky, včetně vraždy neozbrojených lidí.Málokdo přitom pochybuje, že se vojáci britské speciální jednotky neomezují cvičením ukrajinských kolegů. Nedávno jisté britské noviny psaly o tom, že se záškodnických operací proti ruským vojákům účastní také „bývalí důstojníci SAS.“ Nevíme, do jaké míry jsou „bývalí,“ ale není vyloučeno, že mezi nimi jsou také váleční zločinci, kteří před několika lety zabíjeli nevinné afghánské civilisty.Proto je pochopitelný hněv britského ministerstva obrany, které se nejdřív snažilo zabránit promítání dokumentárního filmu a obořilo se na autory televizního vyšetřování zločinů SAS. Předem je obvinili z toho, že „vystavují riziku odvážné příslušníky ozbrojených sil jak na bojišti, tak i pokud jde o pověst.“ Úředníci z ministerstva obrany si dokonce nevšimli, že vyvrácením obvinění na adresu své speciální jednotky potvrdili fakt její přítomnosti na bojišti. Takže se můžeme zeptat: Kde dnes válčí SAS, když to není Ukrajina?Avšak po promítnutí filmu a dodatečných přiznáních bývalých vojáků speciální jednotky požádalo ministerstvo obrany autory Panoramy o dokumentární důkazy válečných zločinů svých vojáků. Jenže nikdo moc nepochybuje o dalším osudu těchto dokumentů.Absolutně správně napsal o tom list The Guardian ve svém redakčním článku:“Každý slušný premiér by zahájil nezávislé vyšetřování tvrzení o tom, že britští vojáci, zvlášť vojáci jeho elitních jednotek, páchali válečné zločiny. Jenže v Británii máme Borise Johnsona.“ Takže o jakou slušnost může jít?Nejde ale jenom o Johnsona. Britský parlament přijal loni zákon, který fakticky zprošťuje viny vojáky za zločiny spáchané během zahraničních operací. Dokonce The Guardian byl nucen přiznat:“Labouristé neudělali dost, aby čelili tomuto zákonu. <…> Velká Británie nerada pronásleduje vlastní vojáky. Potvrzuje to, že britská vláda má za to, že životy cizinců nemají význam.“Tato slova zřejmě platí také na Ukrajině. Mají tam konečně pochopit, že výrok „válka s Ruskem do posledního Ukrajince“ není jenom slovní výraz. Když oficiální Londýn ospravedlňuje své vojáky, poskytuje rozhřešení pro každý budoucí zločin. Včetně také vojákům SAS, kteří se dnes, podle přiznání britských médií, působí na Ukrajině.Marné jsou iluze Kyjeva, pro Brity jsme všichni, Rusové, Ukrajinci, jeden jako druhý. Ať si tam konečně vzpomenou, čím byl Afghánistán pro Západ v době, o které natočili film novináři BBC. Vždyť byl rovněž považován za „spojence“ (přesně před deseti lety poskytly USA této zemi dokonce status hlavního spojence mimo NATO, o což tak dlouho usilovala Ukrajina), oficiální mise západních vojáků spočívala v obraně civilistů této země před teroristy. Což, jak vidíme, nebránilo britským vojákům zabíjet tyto civilisty. Cožpak si někdo myslí, že britská speciální jednotka pohlíží na ukrajinské civilisty jinak než na afghánské?S ohledem na dané vyšetřování vypadá zvlášť směšně fakt, že Britové začali stále častěji používat pro svoji zahraniční politiku slovo morálka. Ministryně zahraničí Liz Trussová ho používala stále, když mluvila o cílech ukrajinské politiky Londýna. Tím spíš dnes, když je jedním z favoritů v boji o post premiéra. Trussová se vůbec snaží vypadat v očích voličů jako „bojovnice za duši konzervativců.“ Což znamená, že ještě uslyšíme dost o „morálních principech v boji za Globální Británii.“Ideologové daného projektu, díla dua Johnson – Trussová, odůvodňují ho právě morálními principy: „Globální Británie se má změnit v morální sílu, ostatní národy mají poznat postoj Británie v mezinárodních otázkách a budou nuceny následovat jejímu příkladu, jak proto, že si to přeje Británie, tak podle vlastního přání.“ No, a pokud to nebude vlastní přání, jsou vojáci SAS vždy připraveni na další misi, aby přesvědčili nerozumné. Rozhřešení mají předem zajištěné. Přece protizákonná vražda je jejich práce.

