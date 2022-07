https://cz.sputniknews.com/20220714/doubrava-naposledy-takova-ubohost-byla-k-videni-za-protektoratu-jak-fasouni-dopadli-vsichni-vime-18470200.html

Doubrava: Naposledy taková ubohost byla k vidění za Protektorátu. Jak fašouni dopadli, všichni víme

Tento týden v Praze startovala kontroverzní výstava ruské vojenské techniky zničené během bojů na Ukrajině. Akci pořádá ukrajinské ministerstvo vnitra. Praha... 14.07.2022, Sputnik Česká republika

Kyjev takovým zvláštním způsobem chce udržet pozornost Evropanů, kteří jsou již ukrajinským konfliktem unavení.Výstavu v pondělí slavnostně zahájili ministr vnitra Vít Rakušan a pražský primátor Zdeněk Hřib. Kolik peněz českých daňových poplatníků stálo veškerý tento šrot převézt do hlavního města, však nikdo neuvedl. Na sociálních sítích hned připomněli, že podobná akce se v Praze konala naposledy za Protektorátu, když v roce 1942 z podnětu zastupujícího říšského protektora Heydricha byly na Výstavišti demonstrovány ukořistěné sovětské zbraně z východní fronty. Zeptali jsme se senátora Jaroslava Doubravy, jak tuto výstavu vnímá.Doubrava: Jak tuto akci hodnotím? Jako pěknou lumpárnu. Přesně to, co čtete na sítích, mě napadlo, když jsem tu informaci poprvé viděl.Ano, naposledy taková ubohost skutečně u nás byla k vidění za Protektorátu z podnětu Heydricha. Jak fašouni dopadli, všichni víme. Škoda těch zbytečně vydaných peněz, aby to sem dopravili. Kolika našim rodinám by ty peníze pomohly ke zlepšení života!A když už taková přiblblá výstava, proč vedle této techniky nepostavili tu ukrajinskou. Ona ta ubohost těch, kteří s tímto nápadem hraničícím s debilitou přišli, není jediná.Mne více urazila ukrajinská vlajka nad naším sídlem prezidenta, Pražským hradem. Tam cizí vlajka také visela naposledy, když nás zabrali Němci a jejich fašistické hordy na Hrad vnikly. V poslední době jsem služebně navštívil několik zemí. Nikde jsem ukrajinské vlajky neviděl. Tedy krom těch na poznávacích značkách jejich ne zrovna laciných aut.Musím se stydět za vládu, jejíž členům nevadí fašisté na Ukrajině a jejich symboly, před kterými se tam předvádí. Nejen předvádí, hrne jim neskutečné prostředky z našich daní a bez souhlasu těch, kteří se na jejich vzniku podíleli. Číslo, žel, uvést nemohu. Dle demokratického pohledu premiéra Fialy ani členové parlamentu nemají právo takovou informaci dostat. Žijeme skutečně v demokratickém ovzduší.

