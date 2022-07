https://cz.sputniknews.com/20220714/ek-doporucila-nezakazovat-zeleznicni-tranzit-do-kaliningradu-18467580.html

EK doporučila nezakazovat železniční tranzit do Kaliningradu

EK doporučila nezakazovat železniční tranzit do Kaliningradu

Evropská komise doporučila nezakazovat tranzit do Kaliningradu s podmínkou, že bude kontrolován. 14.07.2022, Sputnik Česká republika

Evropská komise vydala další doporučení ohledně tranzitu ruského zboží do Kaliningradu. Dokument byl zveřejněn na jejích webových stránkách.Vyplýváz něho, že v souladu se sankcemi zůstávázakázána přepravatěchto nákladů automobilovou dopravou.V EK dodali, že tato doporučení vyžadují kontrolu ze strany všech zúčastněných tranzitních členských zemí EU, aby zboží nacházející se pod sankcemi se nemohlodostat na celní území EU.Tranzit zboží a technologií vojenského nebo dvojího použití je zcela zakázán, bez ohledu na druh dopravy, dodali.Vevládě Kaliningradské oblastiprohlásili, že prostudujíustanovení dokumentua teprvepotom budoudělatzávěry.Vilnius od18. června zastavil tranzit do Kaliningradskéoblasti zboží, které je pod sankcemi EU: stavebních materiálů, kovu, dřeva, cementu, hnojiv, alkoholu, kaviárua dalších kategorií — celkově je to přibližně polovina z celkového objemu přepravy. Litevské úřady přitom tvrdí, že pouze plní sankce EU a nebudou v této otázce dělat Rusku ústupky.Jak uvedla oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová, Litva, která přijala takové rozhodnutí, jednala agresivně. Pokud se situace s tranzitem nestabilizuje, Rusko přijme vůči Litvě tvrdá opatření. Podle Zacharovové je už jejich příprava dokončena.Noviny Izvestija dnes uvedly, že EU a Rusko se o tranzitu dohodly, ale později to vyvrátili jak v Bruselu, tak v Kremlu.

