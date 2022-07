Rusko odvolalo certifikáty bulharských a českých leteckých opraváren

https://cz.sputniknews.com/20220714/rusko-odvolalo-certifikaty-bulharskych-a-ceskych-leteckych-opravaren-18469108.html

14.07.2022
Ruská federace pozastaví platnost certifikátů vydaných českému státnímu podniku LOM Praha a bulharským Terem-Letec a Avionams. Rozhodnutí bylo přijato v reakci...

„Zaregistrovali jsme, přinejmenším podle existujících informací, že řada zemí NATO a EU pokračuje v dodávkách vojenské techniky kyjevskému režimu a plánuje její opravy v podnicích východoevropských zemí. Jako odvetné opatření přijala ruská strana rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátů leteckých opraváren vydaných předtím české společnosti LOM Praha a bulharským Terem-Letec a Avionams,“ řekla mluvčí.Má být zrušen konstrukční a technický doprovod generálních oprav vrtulníků Mi, obsluha kompletů provozní opravy a dokumentace, zrušeno poskytnutí služeb v dodávkách náhradních dílů.Zacharovová upřesnila, že podniky budou zbaveny práva na technickou obsluhu, opravy vrtulníků ruské výroby, proto se ruská strana „zbavuje odpovědnosti za bezpečný provoz vrtulníků opravených v daných podnicích.“Západní státy posílají Kyjevu zbraně a vojenskou techniku kvůli speciální operaci na ochranu Donbasu, kterou provádí RF. Americké noviny The Washington Times uveřejnily 12. července článek, v němž se praví, že USA mohou zrušit dodávky zbraní Ukrajině, poněvadž od srpna loňského roku tam zaslaly již 15 balíčků vojenské pomoci včetně dělostřeleckých raketových systémů, municí, houfnic, vrtulníků, protitankových zbraní a dronů, avšak žádoucí účinek to nemělo.Ruská strana nejednou zdůraznila, že tyto dodávky prodlužují konflikt a nepřispívají k diplomatickému překonání problému. Zástupce RF při OSN Vasilij Nebenzja označil 9. června dodávky Kyjevu těžké vojenské techniky za zjevnou eskalaci konfliktu.Prezident RF Vladimir Putin oznámil zahájení speciální operace na ochranu obyvatel Donbasu 24. února. V Kremlu zdůraznili, že klíčovým cílem ruské armády je denacifikace a demilitarizace kyjevského režimu. Situace na Donbasu se vyhrotila v polovině února kvůli ostřelování ze strany ukrajinské armády. Úřady DLR a LLR oznámily evakuaci obyvatel do Ruska a obrátily se na Moskvu se žádostí o pomoc.

