Vučić předpověděl světu peklo v případě ignorování Putinových návrhů

„Vím, co nás čeká. Jakmile Vladimir Putin dokončí záležitosti v Seversku, Bachmutu a Soledaru a poté na druhé lince Slavjansk – Kramatorsk – Avdějevka, bude následovat jeho návrh. Pokud ho nepřijmou, a oni se nechystají, vydáme se do pekla,” cituje srbského prezidenta agentura Sputnik.Jaký konkrétní návrh ruského prezidenta měl na mysli, Vučić neupřesnil.Ještě předtím ve čtvrtek Michail Šeremet, poslanec Státní dumy za Krym poukázal na to, že Rusko zastaví speciální operaci na ochranu Donbasu poté, co ukrajinští vojáci složí zbraně a k moci na místo současného nacistického režimu přijdou lidé, kteří jsou naladěni na rozvoj Ukrajiny jako soběstačného a neutrálního státu. Jak zdůraznil Šeremet, Rusko nemůže žít „s fašisty a teroristy po boku”.Jak řekl v tentýž den korespondent novin The Hill a profesor Baltimorské univerzity David Lingelbach, podle jeho názoru má Rusko po dokončení speciální operace na ochranu Donbasu tři scénáře, které může zvolit prezident Putin. Novinář předpokládá, že v budoucnu může ruský prezident zahájit vojenskou kampaň, zabývat se vytvářením alternativy k Organizaci spojených národů (OSN) nebo zachováním vnitřního dědictví své země. Celkově Lingelbach hodnotí perspektivy Ruské federace pozitivně.17. června ruský prezident prohlásil, že ke speciální operaci bylo Rusko donuceno. Zdůraznil, že Rusko nesouhlasí s tím, aby se zapomnělo na krvavý státní převrat na Ukrajině v roce 2014.Ještě předtím, 12. dubna, Putin prohlásil, že to, co se děje na Ukrajině, je tragédie, ale Rusko nemělo jinou možnost. Prezident zdůraznil, že speciální operace probíhá podle plánu a termíny jejího ukončení závisí na intenzitě bojů. Kromě toho vyjádřil přesvědčení, že cíle speciální operace budou dosaženy, protože úkoly stanovené před ruskou armádou jsou ušlechtilé.Na Ukrajině a v Donbasu pokračuje speciální operace Ruské federace na ochranu obyvatel Luhanské a Doněcké lidové republiky, kterou vyhlásil 24. února ruský prezident Vladimir Putin. Moskva vysvětlila, že hlavním úkolem operace je demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. 19. dubna ruská strana oznámila zahájení další fáze vojenské operace – „úplné osvobození Doněcké a Luhanské republiky”.Situace v regionu se v polovině února výrazně zhoršila následkem ostřelování ze strany ukrajinské armády. Úřady Doněcké a Luhanské lidové republiky oznámily evakuaci obyvatel do Ruska a požádaly o pomoc Moskvu. 21. února prezident Ruské federace podepsal dekret o uznání nezávislosti DLR a LLR.

