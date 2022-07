https://cz.sputniknews.com/20220715/ostrelovani-ze-strany-osu-zpusobilo-ztratu-20-tisic-tun-psenice-v-zaporozi-18471761.html

Ostřelování ze strany OSU způsobilo ztrátu 20 tisíc tun pšenice v Záporoží

Ostřelování ze strany OSU způsobilo ztrátu 20 tisíc tun pšenice v Záporoží

Ostřelování ze strany Ukrajiny vedlo ke ztrátě 20 tisíc tun pšenice v Záporožské oblasti. 15. července to oznámili na vojensko-civilní správě (VGA) regionu. 15.07.2022, Sputnik Česká republika

„Jen za posledních deset dnů následkem ostřelování z ukrajinské strany došlo k požárům na ploše minimálně 1000 ha, je potvrzena ztráta asi 20 tisíc tun pšenice,“ citují ruská média pracovníky vojensko-civilní správy.Ještě předtím v tentýž den člen hlavní rady VGA Vladimir Rogov hovořil o úmyslném zapalování zemědělské půdy ukrajinskými vojenskými útvary. Podle něj pak Kyjev obviňuje Moskvu z ničení úrody.13. července člen výboru Státní dumy pro mezinárodní záležitosti Dmitrij Belik řekl v rozhovoru pro noviny Izvestija, že kyjevský režim začal používat taktiku „spálené země“.Téhož dne zástupce ředitele VGA Chersonské oblasti Kirill Stremousov uvedl, že ukrajinští ozbrojenci začali zapalovat pole s pšenicí na hranici s jejich oblastí.Kromě toho, na konci června ukrajinská armáda vyhodila do povětří obilné sýpky v Zelenodolsku Dněpropetrovské oblasti, aby mohla obvinit ruské vojáky z ničení objektů civilní infrastruktury v důsledku plošných útoků.V mezirezortním koordinačním štábu Ruské federace pro humanitární reakci bylo oznámeno, že ozbrojenci nejprve vyvezli ze sýpky všechny dostupné zásoby obilovin a poté již provedli její odpálení.Ještě dříve, 10. června, Rogov oznámil, že obilí od dodavatelů ze Záporožské oblasti se prodává do Severní Ameriky přes třetí země, a to navzdory sankcím. Správa Záporoží také uvedla, že v regionu je uloženo asi 1,5 milionu tun zemědělských produktů. Většina těchto zásob má být vyvezena do zemí Blízkého východu přes Krym.7. června se ze Záporožské oblasti vydala první várka obilí na krymský poloostrov. Sestava složená z 11 vagonů odjela ze stanice Melitopol.Téma obilí se v posledních měsících intenzivně diskutuje vzhledem ke zhoršující se situaci na světových trzích s potravinami. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se přitom Západ snaží uměle blokovat dodávky ruského obilí.Například 13. července se konalo setkání vojenských delegací Ruska, Turecka, Ukrajiny a zástupců OSN, zabývající se otázkou vývozu ukrajinského obilí. Zástupce oficiálního představitele generálního tajemníka OSN Farhan Hack označil tato jednání za pozitivní. Problémy s vývozem ukrajinského obilí vznikly poté, co Kyjev zaminoval své přístavy, což mělo vliv na bezpečnost průchodu pro lodě.

