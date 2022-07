Ve Spolkovém sněmu uvedli jedinou variantu urovnání konfliktu na Ukrajině

https://cz.sputniknews.com/20220715/ve-spolkovem-snemu-uvedli-jedinou-variantu-urovnani-konfliktu-na-ukrajine-18469344.html

Konflikt na Ukrajině se dá překonat pouze na mírových jednáních, cituje Die Zeit lídra frakce Sociálnědemokratické strany Německa Rolfa Mützenicha. 15.07.2022, Sputnik Česká republika

„Mám i nadále za to, že tento konflikt nebude překonán absolutním vítězstvím na bojišti, ale jenom na jednáních, uzavřením dohod,“ prohlásil politik.Dodal, že znepřátelené strany potřebují vždy možnost informovat nepřítele o připravenosti na zastavení palby.„Potřebujeme vždy možnost použití určitých signálů, které by svědčily o eventuálním příměří, aby bylo možné obnovit diplomatická jednání. Avšak tyto signály dodnes nebyly vyslány,“ řekl Mützenich.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci za účelem denacifikace a demilitarizace Ukrajiny. Vladimir Putin zdůraznil, že její cíl spočívá v „ochraně lidí, kteří byli osm let vystaveni zneužívání, genocidě ze strany kyjevského režimu.“

