Italský ministr zahraničí připustil zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu

Italský ministr zahraničí připustil zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu

Italský ministr zahraničí Luigi Di Maio vyjádřil pochybnosti o tom, že politická krize zemi umožní pokračovat v dodávkách zbraní na Ukrajinu. 16.07.2022, Sputnik Česká republika

„Teď pochybuji, že můžeme posílat zbraně (Ukrajině, pozn. red.). To je jeden z mnoha vážných problémů,“ řekl Di Maio v rozhovoru pro Politico s tím, že „Rusové právě teď slaví, že způsobili pád další západní vlády.“Pokud se vláda zhroutí, bude podle něj do voleb vládnout s omezenými pravomocemi, což může vést k paralýze. Země tak nebude schopna dál posílat zbraně na Ukrajinu.Italský prezident Sergio Mattarella ve čtvrtek nepřijal rezignaci premiéra Maria Draghiho poté, co se v Senátu italského parlamentu konalo hlasování o důvěře vládě. Navzdory tomu, že Rada ministrů získala důvěru, zástupci Hnutí pěti hvězd se odmítli účastnit hlasování. Poté Draghi oznámil ukončení existence „národní většiny“, která vládu podporovala od samého začátku.Na konci června ministr opustil Hnutí pěti hvězd a obvinil jeho vedení z odklonu od principů atlantické solidarity. K rozkolu vedla ostrá diskuze o dodávkách zbraní na Ukrajinu. Nyní Di Maio obviňuje současného vůdce hnutí Giuseppe Conteho z útoků na Draghiho. Podle něj se hnutí v posledních měsících snažilo oslabit vládu.

