https://cz.sputniknews.com/20220717/v-nemecku-varovali-pred-nedostatkem-plynu-v-zime-bez-dodavek-z-ruska-18473831.html

V Německu varovali před nedostatkem plynu v zimě bez dodávek z Ruska

V Německu varovali před nedostatkem plynu v zimě bez dodávek z Ruska

Německé plynové zásobníky nejsou dostatečně naplněny, aby se dalo přežít zimu bez ruského plynu, řekl v rozhovoru pro Bild šéf síťové agentury (regulátor SRN)... 17.07.2022, Sputnik Česká republika

2022-07-17T14:22+0200

2022-07-17T14:22+0200

2022-07-17T14:22+0200

svět

německo

plyn

dodávky

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/296/06/2960607_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_5ca07e73f2b63f63dc31b895ac56cc11.jpg

„Nádrže na palivo jsou naplněny téměř ze 65 procent. Je to lepší než v předcházejících týdnech, ale přece jen nestačí, abychom přežili zimu bez dodávek z Ruska. Práce na technické obsluze plynovodu Nord Stream mají začít ve čtvrtek. Dnes závisí hodně na tom, jestli plyn poteče plynovodem a v jakém množství,“ řekl.Müller učinil předpoklad, že ceny plynu dosáhly stavu plató. „Tento týden nedošlo k značnému skoku cen nehledě na to, že Nord Stream nefunguje. Může to znamenat, že trhy již zařadily do ceny ztráty dodávek ruského plynu,“ vysvětlil Müller.Šéf regulátoru zároveň slíbil, že domácnostem nevypnou topení kvůli situaci s energií. „Domácnosti se nemusí obávat. Dostávají plyn déle než ostatní, značně déle než třeba průmysl,“ ujistil Müller. Řekl, že v případě zrušení dodávek plynu z Ruska začne Berlín brát palivo z Norska, Nizozemí a Belgie, anebo z německých terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG).Na závěr šéf agentury varoval, že země nejspíš nebude mít dost plynu dvě zimy. „Do léta 2024 počítá ministr ekonomiky a ochrany klimatu s tím, že budeme nezávislí na ruském plynu. Pravda ale také je, že ceny nebudou pravděpodobně takové nízké jako dříve,“ řekl na závěr.Operátor Nord Sttream AG předtím informoval, že obě větve Nord Streamu budou na dobu 11 dní zastaveny kvůli plánované technické prohlídce. Mají být zejména zkontrolovány mechanické části a automatizační systémy. V společnosti zdůraznili, že rozvrh a provozní plán byly předem odsouhlaseny se všemi partnery a účastníky dopravního řetězce.Nord Stream je dnes hlavní trasa dodávek ruského plynu. V Německu vyslovili předtím obavy, že zastavení plynovodu může prohloubit plynovou krizi v Evropě.

https://cz.sputniknews.com/20220717/wsj-odhalil-putinuv-manevr-ktery-zpusobil-ze-zapad-prohrava--18472784.html

německo

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, plyn, dodávky, rusko