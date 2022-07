https://cz.sputniknews.com/20220717/wsj-odhalil-putinuv-manevr-ktery-zpusobil-ze-zapad-prohrava--18472784.html

WSJ odhalil Putinův manévr, který způsobil, že Západ prohrává

WSJ odhalil Putinův manévr, který způsobil, že Západ prohrává

Ruský prezident Vladimir Putin nivelizoval škody, které způsobily západní sankce přesměrováním dodávek plynu na asijský trh, píše ve svém článku Gerald Seib v... 17.07.2022, Sputnik Česká republika

„Putin má určité důvody k radosti ze svého plánu. Na ekonomické frontě prodává značné množství ropy do Indie a zkoumá možnosti prodeje zemního plynu do Pákistánu,“ uvádí se v publikaci.Autor se domnívá, že ruský prezident dosáhl určitého úspěchu i na diplomatické frontě. V článku se připomíná, že 35 zemí včetně Indie, Číny a Jižní Afriky odmítlo na zasedání Valného shromáždění OSN začátkem března odsoudit speciální operaci.Zdůrazňuje se, že přednost Rusku dávají také země BRICS a Šanghajská organizace pro spolupráci.Novinář podotýká, že Moskva na pozadí zhoršení vztahů mezi Východem a Západem kvůli situaci na Ukrajině buduje novou síť v oblasti diplomacie, ekonomiky a bezpečnosti na ose Sever-Jih. Klíčovým spojencem Ruska vystupuje Čína, bohatě obchoduje a investuje v Asii, Latinské Americe a Africe.Autor zdůrazňuje, že po začátku konfliktu na Ukrajině se Spojené státy a jejich partneři v NATO zaměřili na sjednocení Západu. Čína a Rusko vycházejí z předpokladu, že taková touha je zastaralým způsobem myšlení z dob studené války, který již více není aktuální.Lhostejnost vůči zemím Afriky a Latinské Ameriky ze strany Spojených států a také to, že státy začaly vnímat Washington jako nespolehlivého partnera, dává Rusku a Číně otevřený manévrovací prostor, dodává na závěr autor článku.

