Lavrov: Miřiči raketometů z NATO mohou řídit akce ukrajinské armády „na zemi“

Lavrov: Miřiči raketometů z NATO mohou řídit akce ukrajinské armády „na zemi“

Mířiči a instruktoři z NATO již dnes soudě podle všeho řídí akce ukrajinských vojáků „na zemi,“ řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. 18.07.2022, Sputnik Česká republika

„Přičemž instruktoři a mířiči raketometů z NATO již soudě podle všeho řídí akce ukrajinské armády a národních batalionů bezprostředně :na zemi,“ napsal ministr ve svém článku pro noviny Izvestija.Lavrov vyslovil naději, že v Evropě zůstali „zodpovědní politici, kteří si uvědomují, jakými následky to hrozí.“Hlava ministerstva zahraničí přitom zdůraznil, že ruská armáda a také síly DLR a LLR výborně plní úkoly v rámci speciální vojenské operace na Ukrajině a „usilují o likvidaci donebevolající diskriminace a genocidy Rusů a přímých hrozeb pro bezpečnost Ruské federace, které po léta vytvářely na ukrajinském území USA a jejich spojenci.“Ministr napsal, že se kyjevský režim, který trpí porážku na bojišti, a jeho západní kurátoři neštítí krvavých provokací, aby „démonizovali“ Rusko v očích světového společenství.Ministr zahraničí RF také prohlásil, že požadavek vůči Moskvě ze strany německého kancléře Olafa Scholze ohledně dohody s Kyjevem o zárukách je marný, poněvadž takový dokument již existoval, je to Minsk-2, který „zabily“ Německo a Francie.Lavrov poukázal na to, že Berlín a Paříž, jež prohlásily sebe za garanty Minských dohod, nehnuly prstem během následujících sedmi let, aby přinutily Kyjev k navázání přímého dialogu se zástupci Donbasu.

