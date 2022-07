https://cz.sputniknews.com/20220718/media-kanada-vypravila-do-nemecka-turbinu-pro-nord-stream-18474984.html

Média: Kanada vypravila do Německa turbínu pro Nord Stream

Média: Kanada vypravila do Německa turbínu pro Nord Stream

Kanada vypravila 17. července letadlem do Německa turbínu Siemens pro Nord Stream, Rusko ji má dostat 24. července, píše list Kommersant s odkazem na... 18.07.2022, Sputnik Česká republika

„Kanada vypravila 17. července do Německa opravenou plynovou turbínu Siemens Energy používanou k přísunu plynu plynovodem Nord Stream z Ruska do Německa…. Turbínu dopravují do Německa letadlem a ne lodí, jak se původně plánovalo, což má urychlit obdržení,“ praví se v zprávě.Pak bude „pět-sedm dní“ trvat cesta turbíny do Ruska, pokud nevzniknou problémy s logistikou a celnicí.Do Ruska má být turbína dopravena trajektem a po souši přes Helsinky, poněvadž se stanice Portovaja, pro kterou je určena, nachází vedle obce Torfjanovka Leningradské oblasti, přibližně 20 kilometrů od hranice s Finskem.Gazprom snížil od poloviny června dodávky plynovodem Nord Stream přibližně o 60% a vysvětlil to problémy s technickou obsluhou plynových turbín v kompresorovně Portovaja. Příčina spočívala v tom, že koncern Siemens nemohl dostat zpátky turbínu opravovanou v Kanadě kvůli protiruským sankcím Ottawy.Minulý týden se podařilo tuto situaci překonat, Kanada souhlasila s výpravou turbíny do Německa, které ji předá Rusku. Zařízení Gazpromu má být rovněž zproštěna sankcí do konce roku 2024.Potvrdil to kanadský premiér Justin Trudeau.Gazprom nicméně prohlásil, že neobdržel ohledně toho žádné dokumenty.Nord Stream je dnes úplně zastaven kvůli plánovaným opravy, jež mají být ukončeny 21. července. Některé státy včetně Německa a Rakouska vyslovily obavy, že po ukončení práce mohou být dodávky plynu omezeny, anebo vůbec zrušeny.

kanada, německo, plynovod, přeprava