Špinavá věc: v Evropě se rvou o plyn a začínají kopat uhlí

Špinavá věc: v Evropě se rvou o plyn a začínají kopat uhlí

V EU si vzpomenuli na to „nejšpinavější" fosilní palivo – uhlí. Tvrdá klimatická politika tomu nezabránila: znovu se otevírají dávno zavřené doly a uhelné... 19.07.2022

Maďarsko již vyhlásilo výjimečný stav a omezilo export plynu. Víc než to: tankery se nedostávají do chudých zemí, posílají se do Evropy. Uhlí se také prudce zdražilo: 400 USD za tunu je absolutní rekord.Termíny jsou uvedenyV SRN už podle všeho stanovily termíny, kdy se zřeknou ruských surovin. Podle informace agentury Reuters (která se odvolává na náměstka ministra financí Jörga Kukise) vedoucí ekonomiky EU úplně zastaví od srpna nákup uhlí, a od 31. prosince také ropy. Jsou to ambiciózní plány, zejména s ohledem na velký nedostatek energetických zdrojů a na následky, které to mělo.V EU byli postaveni před volbu: buď evropská solidarita, nebo vlastní národní zájmy. Maďarsko se o tom rozhodlo jako první – zavedlo „výjimečný stav v energetické sféře“. Jak vysvětlil vedoucí kanceláře ministerského předsedy Gergely Gulyás, export energetických nosičů je nyní zakázán „ve většině případů“, a byl také stanoven úkol „nakoupit na trhu více zemního plynu, aby byly doplněny zásoby“.Jen pro sebeZákaz exportu energetických nosičů je v rozporu s pravidly EU, která byla schválena v roce 2017. Jde o to, že prioritu v energetických zdrojích mají spotřebitelé, domácnosti a malý byznys. Přitom musí země jednat svorně.Scénář, kdy v podmínkách ostrého nedostatku paliva táhne každý přikrývku na sebe, byl předpovídán ještě loni na podzim, kdy plynová krize teprve začínala. Analytici viděli dvě možné varianty vývoje událostí. První: vlády omezují export plynu a elektrické energie do jiných regionů.Druhá, méně radikální varianta: plyn a elektrická energie se přesměruje z chudých zemí do bohatých, jako je třeba Německo, které si mohou dovolit kupovat energetické zdroje za vysoké ceny.Odebrat chudýmVzniká dojem, že se nyní realizují oba tyto scénáře najednou. Rozvojové trhy – od Indie až po Brazílii – nemohou dělat konkurenci Evropanům, pokud jde o ceny LNG, a musí proto snižovat import.Podle informace The Wall Street Journal požádal Pákistán o deset partií po 140 kubíků každá za 100 milionů USD s dodávkou v červenci až září. Nikdo se ale neozval. A tři předchozí nabídkové soutěže o LNG dostaly v posledních týdnech jen jednu nabídku: 1500 USD za jeden tisíc kubíků, což určitě není pro pákistánskou kapsu. Proto si nakupuje veškerý plyn Evropa.Podle informace poradenské společnosti Wood Mackenzie, od 1. ledna až do 19. června se zvýšil import LNG do Evropy o 49%, a do Indie, Číny a Pákistánu se naopak snížil o 15 až 21%.Odborníci tvrdí, že výrobci přestali plnit dlouhodobé kontrakty: je přece výhodněji zaplatit smluvní pokutu a prodat plyn za trojnásobnou cenu do Evropy. Podle informace WSJ nedodala italská Eni do Pákistánu pět partií.Uhelný přechodSituace je opravdu složitá: jestliže na ruský plyn připadalo přes 40% celkové spotřeby v Evropě, pak na uhlí – 46%.Největší ekonomiky světa – USA, EU a Čína – zvyšují krátkodobé nákupy uhlí, aby se zabezpečily elektrickou energií. Nejvíce nakupuje Německo, i když v Berlíně slíbili, že se do roku 2030 úplně zřeknou tohoto druhu paliva.Obnovení těžby uhlí, které při spalování vylučuje dvakrát více kysličníku uhličitého, než zemní plyn, podkopá mezinárodní úsilí pro zadržování růstu globální teploty. Ekologové bijí na poplach. „Může to být odůvodněné, ale nikoli ve dlouhodobé perspektivě,“ zdůraznil Bill Hare, ředitel berlínské skupiny Climate Analytics. Světová poptávka po uhlí se však i nadále zvyšuje.Podle informace energetického ředitelství EU, podíl elektrické energie vyráběné díky spalování uhlí, se v evropských zemích zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 o 19% v přepočtu na rok. V prvním čtvrtletí roku 2022 zůstávalo uhlí i nadále hlavním zdrojem energie v Německu – 31,5%.Kde to vzítAby nahradily ruské dodávky, Německo, Rakousko, Polsko, Nizozemsko a Řecko znovu spustí zastavené uhelné doly a elektrárny. Vznikl tu ale problém. Polovina dolů byla vyčerpána, nové se neotevíraly, a v těch, které zůstaly, se dá těžko zvýšit výroba – je nutno je zmodernizovat, a to chce čas a peníze.Omezená nabídka a nenadálá globální konkurence o „špinavé“ palivo měly za následek, že spotové ceny uhlí v australském přístavu Newcastle, který je klíčovým dodavatelem do Asie, přesáhly v červnu 400 USD za tunu. Odmítnutí Evropou ruského uhlí považují analytici za strategickou chybu. „Obnovení uhelných elektráren na pozadí zdražení zemního plynu je nuceným opatřením. Kdosi možná nahromadil pořádné zásoby uhlí na skladech, otázka ale je, jak rychle se vyčerpají a čím se dají doplnit,“ říká nezávislý průmyslový odborník Leonid Chazanov.Německo sotva dokáže nakoupit potřebné objemy v USA, Austrálii, Kazachstánu, nebo někde jinde – prakticky ve všech zemích těžících uhlí jsou výrobní kapacity plně zatíženy, dodal odborník. Budou muset konkurovat s Indií a Čínou.A to nejen zvýší ceny – uhlí se může stát „zlatým“, ale také obrátí zpět celou evropskou klimatickou agendu.

