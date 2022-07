https://cz.sputniknews.com/20220719/v-usa-promluvili-o-porazce-bidena-v-bitve-o-ukrajinu-18476752.html

V USA promluvili o porážce Bidena v bitvě o Ukrajinu

V USA promluvili o porážce Bidena v bitvě o Ukrajinu

Prezident USA Joe Biden, který se rozhodl přivést svou zástupnou válku s Ruskem až ke konci, prohrává bitvu o Ukrajinu. K tomuto závěru dospěl ve svém článku... 19.07.2022, Sputnik Česká republika

„Jeho (Bidenův) oblíbený koníček, NATO, je v posledním tažení. A to jediné, co se snižuje rychleji, než Bidenovy ratingy, je ekonomika USA a Evropy“, píše autor.Problém NATO spočívá v tom, že hospodářské těžkosti způsobené protiruskými sankcemi hrozí Evropě ekonomickou apokalypsou. Jako příklad uvádí autor Německo – největší ekonomiku EU a klíčovou členskou zemi NATO, která zažívá velké těžkosti. Kancléř Olaf Scholz, jak se tvrdí v článku, chápe, že postaví-li se v Evropě do čela hnutí za zastavení palby na Ukrajině i přes Bidenovy námitky, evropská podpora NATO a nevydařené války Bidena s Ruskem velmi rychle skončí.Politika USA je nebezpečná. Američané a Evropané „se už zlobí na své ostýchavé a nechápavé předáky“, píše v závěru MacGregor.

