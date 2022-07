https://cz.sputniknews.com/20220720/co-ceka-donbas-vnejblizsich-tydnech-nazor-18477179.html

Co čeká Donbas v nejbližších týdnech. Názor

Spojenecká vojska armád RF, LLR a DLR se přisunují k Seversku a pokračují v pomalé ofenzivě směrem k Soledaru a Arťomovsku. 20.07.2022, Sputnik Česká republika

Odtud se otevírá přímá cesta na Slavjansk a Kramatorsk, kde soustředily OS Ukrajiny ty nejbojeschopnější útvary vybavené západními zbraněmi a vycvičené instruktory NATO. Tam se také nachází štáb Operace spojených sil, který řídí akce ukrajinské armády na Donbasu. O situaci na severu tohoto regionu se dozvíte z příspěvku Sputniku.Poslední čáraSeversk je malé město o rozloze 15 kilometrů čtverečních, před válkou tam žilo 11 tisíc lidí. Nejsou tam žádné velké podniky ani kriticky důležité objekty civilní infrastruktury. Protínají se tam ale dvě strategicky důležité silnice. Jedna vede do Slavjanska ze severovýchodu, a druhá – na jih, směrem k Soledaru a Arťomovsku.Proto je Seversk důležitý pro další ofenzivu. V současné době je město zablokováno z tří stran, probíhají boje ve čtvrtích. Jak oznámil Sputniku mluvčí armády LLR Andrej Maročko, vojska kontrolují větší část komunikací. OS Ukrajiny stále ještě mohou opustit Seversk, ale jen směrem k Soledaru. Přičemž ta trasa je ostřelována spojeneckými silami. Ukrajinské velení tam ale přesunulo na dva prapory vojenského personálu, a také hlavňové a reaktivní dělostřelectvo.Čára, kterou udržují OS Ukrajiny mezi Slavjanskem, Kramatorskem, Konstantinovkou a Arťomovskem, je poslední obranná čára na severu Donbasu. Na tento opevněný prostor vynaložil Kyjev za osm let miliardy hřiven. Betonované zákopy, minová pole a úkryty pro techniku – všechno pro dlouhodobou obranu.NástupištěKramatorsk, Slavjansk a Arťomovsk mají pro OS Ukrajiny velmi důležitý význam.Podle informace z veřejných zdrojů je v Arťomovsku přes 15 tisíc vojáků – jednotky 30., 72., 14. a 24. mechanizovaných brigád, 109. a 118. brigády územní obrany a 4. tanková brigáda. Národní garda a žoldáci. Část vojsk brání Soledar, o něco severněji. Ve městě jsou výškové budovy a několik velkých průmyslových podniků s podzemními úkryty. Rozdrcení tohoto seskupení bude pro ukrajinskou armádu velmi silnou ránou. Odtamtud mohou spojenecká vojska postupovat směrem ke Kramatorsku – na západ, přes Konstantinovku a Družkovku, anebo na severozápad – ke Slavjansku.Složitá aglomeraceJak podotýkají v DLR, boje o Arťomovsk budou „generální zkouškou“ ofenzivy na Slavjansko-Kramatorskou aglomeraci. Obyvatelstvo těchto měst přesahuje 250 tisíc lidí, hustá zástavba a složitý terén. Kramatorsk – to je takový velký Azovstal, velký průmyslový uzel s množstvím závodů a podniků. Slavjansk se také nedá dobýt přímým útokem, což dokazují zkušenosti domobranců, kteří v průběhu několik měsíců bránili město před mnohem většími silami OS Ukrajiny na jaře a v létě roku 2014. Nejdůležitějším uzlem obrany OS Ukrajiny je tam vrch Karačun jihozápadně města. Odtamtud mají široký rozhled, což umožňuje korigovat dělostřeleckou palbu.Jak oznámil dříve náměstek ministra informace DLR Arťom Olchin, celkový početní stav seskupení OS Ukrajiny, které je soustředěno na frontové čáře od Avdějevky až po Slavjansk, činí 60 až 70 tisíc lidí. Útočit na ně přímo nikdo nehodlá. Budou obklíčeni, odřezáni od cest zásobování, a začnou je pomalu potlačovat dělostřelectvem a letectvem.V pondělí oficiální mluvčí armády DLR Eduard Basurin prohlásil, že spojenecká vojska uzavřela ve dvou místech silnici spojující Konstantinovku s Avdějevkou, která byla napůl obklíčena. Příklop tohoto velkého kotel se už tedy zavírá.

