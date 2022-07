https://cz.sputniknews.com/20220720/mzv-rf-uvedlo-hlavni-priciny-politickych-krizi-v-evrope-18478176.html

MZV RF uvedlo hlavní příčiny politických krizí v Evropě

Moskva evropským politikům doporučuje, aby hledali příčiny vnitřních krizí ve vlastních chybách a neprofesionalismu. Uvádí se to v komentáři oficiální mluvčí... 20.07.2022, Sputnik Česká republika

Podle jejích slov Evropané stále více pociťují následky chyb evropských politiků. Takto okomentovala výroky ministra zahraničí Itálie Luigiho Di Maia o tom, že „ruské vedení je zaměřeno na destabilizaci Itálie a Evropy“, uvítalo prý zprávu o demisi ministra „s velkou radostí“, a že velvyslanec RF v Itálii málem „dával pokyny“ italským politickým silám.Jak podotkla diplomatka, v Moskvě jsou „ohromeni mocí ruské diplomacie“, jak to vyplývá ze zpráv italských médií. Média to předkládají tak, že ruští velvyslanci mohou vyměňovat vlády, stačí jen pár telefonátů.Připomněla, že podobných způsobů nejednou užívali na Západě, když nebyla možnost obvinit někoho jiného z vlastních neúspěchů a z rostoucí nespokojenosti obyvatelstva na pozadí růstu cen.Zacharovová upozornila na skutečnost, že pro větší pravděpodobnost využily italské úřady jména velvyslance RF v této zemi Sergeje Razova, ten je však od června na dovolené za hranicemi Itálie, o čemž bylo italské MZV informováno.Diplomatka dodala, že evropské země otevřeně přiznávají svůj podíl na přípravě státních převratů v jiných zemích, a Rusko se vždy drželo zásady nezasahování do záležitostí svrchovaných států.„Doporučili bychom evropským politikům, aby hledali příčiny svých vnitřních krizí ve vlastních chybách a neprofesionalismu, jejichž sociálně ekonomické následky stále více pociťují obyčejní občané členských zemí Evropské unie,“ podotkla v závěru.

