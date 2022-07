https://cz.sputniknews.com/20220721/plynovod-nord-stream-byl-znovu-spusten-18478618.html

Plynovod Nord Stream byl znovu spuštěn

Plynovod Nord Stream byl znovu spuštěn

Plynovodem Nord Stream začal znovu po ukončení oprav dopravovat plyn, což vyplývá ze zprávy Nord Stream AG a provozovatelů OPAL a NEL. 21.07.2022, Sputnik Česká republika

Podle zprávy Nord Stream AG činil proud plynu od 06:00 do 07:00 téměř 1,9 milionu kubíků.Nominace evropských odběratelů činí přitom téměř 2,66 milionu kubíků za hodinu, což je asi 63,9 milionu kubíků za 24 hodin. Nord Stream AG informovala, že plynovod dnes funguje z 30% kapacity a dosažení potřebného množství může trvat několik hodin.Ve dnech 11-21. července byl Nord Stream zastaven kvůli prevenčním pracím včetně testování mechanických komponent a automatizačních systémů. V některých evropských zemích vyslovili obavy, že po ukončení oprav nebudou dodávky obnoveny.V polovině června snížil navíc Gazprom dodávky plynu přibližně o 60%. Společnost to vysvětlila průtahy německé Siemens, která kvůli protiruským sankcím Kanady nemůže dostat zpátky turbínu pro kompresorovnu Portovaja. Na začátku července se problém podařilo překonat, Kanada souhlasila vypravit turbínu do Německa, které ji má předat Rusku. Gazprom nicméně prohlásil, že žádné příslušné dokumenty dodnes neobdržel.Rusko nejednou zdůraznilo, že omezení dodávek je způsobeno výhradně sankcemi. Prezident Vladimir Putin sdělil, že Gazprom plní a hodlá i nadále plnit všechny závazky a dodávat tolik plynu, kolik bude zapotřebí.

