https://cz.sputniknews.com/20220721/rusky-politolog-takove-shromazdeni-v-praze-nelze-nazvat-jinak-nez-vyhlaseni-valky-rusku-18479668.html

Ruský politolog: Takové shromáždění v Praze nelze nazvat jinak než vyhlášení války Rusku

Ruský politolog: Takové shromáždění v Praze nelze nazvat jinak než vyhlášení války Rusku

O víkendu v Praze proběhne fórum „Svobodných národů Ruska“. Účastníci akce teda ruské opozičníci, kteří ze země utekli, volají po „dekolonizaci“ Ruska a mají v... 21.07.2022, Sputnik Česká republika

2022-07-21T15:07+0200

2022-07-21T15:07+0200

2022-07-21T15:07+0200

názory

separatismus

vadim truchačev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1068/84/10688494_17:0:3578:2003_1920x0_80_0_0_664116698b0e44f05ec3954fb670a1ea.jpg

Samotná deklarace začíná pasáží, že „Rusko je teroristická země“. Dále popisuje nevyhnutelnost občanské války v zemi, která je „na pokraji kolapsu“. V tomto ohledu účastníci fóra apelují na národní a regionální elity zemí OSN, aby zahájily vytváření národních přechodných vlád v exilu, aby mezinárodní společenství vedlo dialog nikoli s Moskvou, ale s touto přechodnou správou.Je zřejmé, že bez souhlasu vlády by takové fórum separatistů v Praze nebylo možné uspořádat. Znamená to, že se Fialova vláda rozhodla jít cestou ještě větší eskalace vztahů s Ruskem? Je jednou věci dodávat kyjevskému režimu zbraně, ale podporovat výzvy k rozpadu Ruska je už něco úplně jiného… Ptali jsme se ruského politologie a bohemisty Vadima Truchačova.Truchačov: Ano, přesně tak. Současná česká vládní garnitura záměrně souhlasila s pořádáním této akce, aby ukončily již tak sotva živé vztahy s Ruskem. Záměrně se snaží z Prahy udělat hlavní centrum ruské nesystémové opozice, udělat z Česka přední linii v boji proti Rusku. A její cílem je zajistit, aby rusko-české vztahy již nebylo možné obnovit.Jaké důsledky může mít taková iniciativa pro Českou republiku?Rusko je povinno odpovědět. Minimálně lze hovořit o úplném zákazu dovozu jakéhokoli českého zboží. Maximálně stačí zavřít svou ambasádu v Praze a zabavit majetek české ambasády v Moskvě, kromě samotné budovy diplomatické mise. Podle mého názoru by také bylo možné pohrozit, že Rusko bude podporovat Rakousko a sudetské Němce v jejich požadavku na zrušení Benešových dekretů a náhradu škod Němcům vystěhovaným z ČR.Úkolem ruské diplomacie mimo Evropu a Severní Ameriku by mohlo být se všude překážet Česku. Například rušit Čechům smlouvy a hledat trhy. Zamyslet se také i nad úplným zastavením dodávek plynu do ČR a odmítnutím vývozu vyhořelého jaderného paliva z českých jaderných elektráren do Ruska. Ruské cestovní kanceláře by měly mít zákaz prodávat zájezdy do Česka. Je nutné zbourat všechny pamětní desky českým legionářům v Rusku. Je nutné úplné roztrhnout vztahy. Pokud Česká republika chce být výjimečný nepřítelem Ruska, je nutné ji ukázat, co to je.Jaké mohou byt podmínky pro případné obnovení vztahů?O obnově vztahů bude možné hovořit až po změně české vlády. A to za předpokladu, že bude pomník Koněva obnoven na důstojném místě v Praze, ať i v blízkosti naší ambasády. Pokud česká vláda chce studenou válku, ať ji dostane. Takové shromáždění nelze nazvat jinak než vyhlášení války Rusku.Samozřejmě, že současný stav není pro rusko-české vztahy normální. Sice mezi námi není a nikdy nebylo žádné přátelství, ale i otevřené nepřátelství zcela odporuje historii našich vztahů. Jelikož se však Česko rozhodlo otevřeně pracovat na zničení Ruska, musí za to zaplatit.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

separatismus, vadim truchačev