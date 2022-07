https://cz.sputniknews.com/20220721/v-usa-prozradili-jaky-je-hlavni-problem-bidena-18479557.html

V USA prozradili, jaký je hlavní problém Bidena

V USA prozradili, jaký je hlavní problém Bidena

Prezidenta USA Joea Bidena neberou vážně, protože nikdy nepřijímal rozhodnutí samostatně, prohlásil redaktor listu The Washington Times Charlie Hurt v pořadu... 21.07.2022, Sputnik Česká republika

„Není to lídr, vždy ho ovládali jiní. <...> Barack Obama ho vybral za viceprezidenta, protože byl blonďatý starý naivka z Washingtonu, který se tam motal celý život,“ řekl.Biden strávil, podle slov novináře, větší část života v politických kruzích a byl znám naprostou absencí vůdcovské povahy. Když byl senátorem, choval se jako mikrofon, bylo možné ho přinutit, aby řekl cokoliv, nehledě na to, jestli to byla pravda nebo ne. Dokonce i když jeho výroky četli v novinách, nemělo to žádný ohlas, protože ho nikdo nebral vážně. Takový člověk se stal ideálním viceprezidentem pro Obamu, který se díky němu snažil vyvážit „novoty“ své vlády.Hurt se rovněž domnívá, že Obama nikdy nepředpokládal, že Biden jednou zaujme jeho místo, prý dokonce dával pozor na to, aby se tak nestalo. Dnes je ale v čele USA právě tento nekompetentní člověk, který se přikrývá hloupými činy, a prezidentské pravomoci ho činí velmi nebezpečným, řekl novinář na závěr.Biden, kterému bude letos 80 let, je nejstarší prezident USA v dějinách. Kritici ho pravidelně obviňují z demence s odkazem na časté chyby, přeřeknutí a případy, kdy zapomíná, o čem mluví.

