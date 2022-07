https://cz.sputniknews.com/20220722/cesi-buduji-kamna-na-uhli-a-na-drevo-vratili-jsme-se-o-80-let-zpatky-tvrdi-expert-18481099.html

Češi budují kamna na uhlí a na dřevo. Vrátili jsme se o 80 let zpátky, tvrdí expert

Po středečním setkání vlády premiér Fiala prohlásil, že je ČR na zimní měsíce připravená a není žádný důvod k panice. Požádal domácnosti a firmy nadále šetřit... 22.07.2022, Sputnik Česká republika

Premiér Petr Fiala ve středu ujistil, že černé scénáře energetické krize v České republice se nenaplní. Vláda počítá s dodávkami zkapalněného plynu z Nizozemska ve spolupráci s ČEZem, více než měsíc probíhají státní jednání s novými dodavateli LNG z Kataru a Ázerbájdžánu.„Chtěli bychom občany a firmy požádat, aby v úsporách energií pokračovali. Musíme jednat tak, jako by dodávky plynu již nebyly. Není důvod k panice, musíme být ale obezřetní a připravení. Jsme na zimní měsíce připraveni. A kdo je připraven, není překvapen,“ řekl premiér. Stát má být příkladem občanům tím, že na úřadech a v dalších veřejných budovách bude snížena teplota při vytápění.Podíváme se na čísla. V roce 2021 Česká republika spotřebovala 9,43 miliardy m3 plynu. Jde o největší ukazatel z roku 2005. Spotřeba plynu v zemi za posledních 20 let byla podle Ekonomického deníku kolísavá: pohybovala se mezi ukazatelem 7,28 miliardy m3 v roce 2014 až po 9,77 mld. m3 v roce 2001. Nejvíce se na spotřebě zemního plynu podílelo centralizované nebo lokální vytápění domů a bytů včetně ohřevu vody. Požadavek premiéra Fialy směrem k obyvatelům a firmám je proto jasný.Zásobníky jsou naplněné ze 75 %, ale Česko vlastní pouze zlomek tohoto objemuPokud jde o stav plnění podzemních plynových zásobníků (dále PZP), jsou k 22. červnu naplněné ze 76 % své kapacity. V ČR jsou čtyři soukromí provozovatelé PZP s licencí od ERÚ (čili oprávněním ke skladování plynu). Největším provozovatelem je RWE Gas Storage CZ, udržující v chodu 6 zásobníků. Přitom ze čtyř zásobníků plynu jeden (SPP Storage – dolní Bojanovice) není napojen na českou plynárenskou soustavu.Celková kapacita PZP je cca 2,7 mld. metrů krychlových zemního plynu. České republice z toho patří jen zlomková část: státní rezervy ve výši 300 mil. m3, na což upozornila bývalá ředitelka ERÚ a kandidátka na funkci prezidenta ČR Alena Vitásková.„Není pravda, že náš stát má uložen zemní plyn v podzemních zásobnících na našem území… Stát disponuje pouze 300 mil. m3 zemního plynu, který má uložen v podzemních zásobnících. Ostatní množství patří soukromým firmám – obchodníkům. Je to jejich plyn pro jejich spotřebitele, které mají na území EU a mohou mít i mimo EU,“ napsala na svém profilu na socilální síti.Její slova potvrdil energetický analytik a poradce Vladimír Štěpán. Podle něho, i když Česká republika měla možnost vykoupit zásobníky, tak to neučinila. „Stát nevlastní nic a odmítá koupit zásobníky, což je naprosto nezodpovědné. Německý vlastník RWE prodával (zásobníky) a stát to odmítl koupit. Přitom chce ČR koupit LNG terminály, které dodávají plyn nepravidelně. Musí se to uskladnit, ale nejsou k tomu zásobníky,“ zdůraznil expert.Podrobně zpřehlednil stav plnění RWE zásobníků. Podle jeho slov v cizích zásobnících na 100 % vlastněných RWE je nyní uskladněno zhruba 242 mil. m3. „To znamená, že z 2,7 mld. m3 (celkového objemu PZP) jenom 0,2 mld. patří Česku a zbytek patří někomu jinému. Protože zásobníky jsou napojené na Bavorsko a Bavorsko má jedinou cestu zásobování plynu s ČR, tak je celkem jasné, kam plyn půjde v případě krize - do Bavorska. Státu je to jedno,“ domnívá se Štěpán.Zásobníky, když mají kapacitu 2,7 a spotřeba je přes 9 mld. m3 ročně, tak je to jenom 1/3 kapacity. Kdybychom podle Štěpána počítali, že spotřeba v zimě je 50 až 100 mil. m3 denně krát 20 nebo 30, celkové zásobníky by stačily na jeden nebo dva měsíce, kdyby to však na 100 % patřilo České republice, což tak není. „Stát spoléhá na jakousi mezinárodní pomoc, která podle mě nepřijde, protože Němci moc plynu nemají,“ dodal k tomu Štěpán. Pokud jde o šetření energií a spotřeby plynu.Pokud Češi ušetří 15 %, nepůjde o žádné velké ternoKromě slov o připravenosti státu na zimní sezónu premiér Fiala také požádal o další obezřetnost občanů v jejich spotřebě. „Chtěli bychom občany, firmy požádat, aby v úsporách nadále pokračovali. Čím více uspoříme nyní, tím více plynu zbyde na jarní měsíce do doby, než se podaří zajistit alternativní dodávky,“ pronesl Fiala ve středu po jednání vlády. Zaznělo i číslo doporučené EK – snížení spotřeby plynu o 15 %. Podle Štěpána výsledek šetření občanů nebude mít velký vliv na finální spotřebu.„Kdybychom brali, že z 9 mld. jsou 4 miliardy obyvatelstvo, 15 % z toho činí 600 mil. m3 za rok, což by nic moc neovlivnilo. Reálné to je, protože ceny jsou nyní tak vysoké, že máme nejdražší nákupní ceny v Evropě kvůli nákupu přes burzu. Ušetří se to ne zásluhou vlády, ale tím, že lidi to nezaplatí. Lidi budují kamna na uhlí a na dřevo. Vrátili jsme se o 50 až 80 let zpátky,“ upozornil na závěr Vladimír Štěpán.

