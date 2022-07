https://cz.sputniknews.com/20220723/riskantni-aktivum-cina-prodala-statni-dluh-usa-18482605.html

Riskantní aktivum: Čína prodala státní dluh USA

Méně než jeden bilionPodle informace Ministerstva financí USA činil v květnu čínské portfólio investic do amerického státního dluhu 980,8 miliardy USD – o 23 miliard méně ve srovnání s předchozím měsícem a o téměř 100 méně ve srovnání s minulým rokem. Tedy psychologickou hranici jeden bilion USD už mají za sebou.Peking snižuje investice do dluhopisů už nejeden rok. Zapříčinila to Washingtonem rozpoutaná obchodní a pak i technologická válka. Ze špičkových hodnot 1,32 bilionu v listopadu roku 2014 se snížily investice o více než 200 miliard. A do června roku 2019 bylo největším zahraničním držitelem amerického státního dluhu Japonsko.Je zajímavé, že také Tokio má tento ukazatel na dvouletém minimu – 1,212 bilionu.Důvěra je podkopánaSvou roli sehrálo zablokování mezinárodních rezerv Ruska v částce kolem 300 miliard USD.Eventuální zabrání aktiv donutilo druhou největší ekonomiku světa k zamyšlení. Číňané se obávají, že v případě regionálního vojenského konfliktu nebo nějaké jiné krize jim Američané udělají totéž. Na mimořádné poradě v květnu finanční úřady uvažovaly o tom, jak mají ochránit úspory v objemu přes tři biliony USD.Doporučení se omezila na to, že je třeba diverzifikovat aktiva nominovaná v amerických dolarech, urychlit mezinárodní uznání čínské měny, rozšířit použití digitálního jüanu v transhraničních platbách a vůbec všemožně ničit finanční hegemonii USA.Za posledních 20 let se snížil podíl americké měny na národních rezervách Pekingu o jednu čtvrtinu – na 56 procent, a podíl zlata se zvýšil trojnásobně – na téměř dva tisíce tun.Ekonomové se domnívají, že na čínské rezervy Washington přesto nesáhne. Způsobilo by to obrovskou škodu mezinárodním výrobním a obchodním řetězcům, neboť ČLR má obrovská dolarová aktiva a úzké hospodářské styky s USA. Peking však bude i nadále snižovat investice do treasures.Bilion, který má ČLR v amerických státních dluhopisech, se postupně „vypařuje“. Číňané aktivně diverzifikují investiční portfolio. Vytvářejí mj. valutovou rezervu v jüanech, aby mohli konkurovat s dolarem a podporovat jiné ekonomiky, které narážejí na nestabilitu.Řádění inflaceZpřísnění peněžní a úvěrové politiky Federálního rezervního systému (Fedu) spolu s řáděním inflace také poškozuje dluhový trh USA. Když se sazby zvyšují, výnosnost obligací klesá a investoři, kteří je prodávají před termínem splacení, ztrácejí peníze. Nemá smysl kupovat cenné papíry s výnosností tři procenta při zvýšení dolarové inflace na devět procent.V květnu zvýšil Fed základní sazby o 50 bodů, a v červnu – o dalších 75 ve snaze zastavit rekordní růst cen. Od nadcházejícího červencového zasedání očekává Wall Street analogické rozhodnutí.V červnu dosáhla inflace v USA čtyřicetiletého maxima. Hlavní příčinou je zdražení potravin a zboží denní potřeby. Prezident USA Joe Biden to označil za „prokletí“. A prohlásil, že by se nemělo počítat s tím, že se v nejbližší perspektivě potraviny a palivo zlevní. A vinu na tom všem má Rusko.Skutečnou příčinu uvedli na Bloombergu. „Všechno se prudce zdražilo kvůli rekordně vysokým cenám energetických nosičů, které se zvýšily po nepromyšlených sankcích proti Moskvě,“ uvádí agentura.Všeobecná tendenceVzdát se dolaru se chystá nejen Peking. Podle výsledků ročního průzkumu 30 předních centrálních bank, který prováděla UBS v dubnu až červnu, ty všechny aktivně diverzifikují aktiva. Kromě Číny a Japonska snižují své investice do amerických dluhopisů také Saúdská Arábie a Brazílie. Odborníci podotýkají, že investice cizinců do státního dluhu USA se snižují v posledních šesti měsících stejně rychle jako po zvolení Donalda Trumpa v roce 2016 a po začátku pandemie.„Pozorujeme postupnou erozi dolaru,“ říká Massimiliano Castelli, vedoucí oddělení strategie globálních svrchovaných trhů v UBS. „Rýsuje se obraz multipolárního měnového systému.”Průzkum ukázal, že správci rezerv si hledají alternativy: akcie, „zelené obligace“ a papíry chráněné před inflací. Téměř polovina respondentů prohlásila, že se staly jejich portfolia více diverzifikovanými. Podle informace MMF do konce prvního čtvrtletí připadalo na USD o něco méně než 60 procent světových rezerv ve srovnání se 65 ve stejném období roku 2016. Americký dolar je i nadále hlavní rezervní měnou. Avšak reakce USA na geopolitické krize ho může v konečném důsledku připravit o dominanci. Existuje také další problém: bude-li se zájem cizinců o americké dluhopisy i nadále snižovat, zvýší se sazby ještě více. A obsluhovat neuvěřitelně velký státní dluh bude velmi těžké. Stejně jako i čelit obrovskému rozpočtovému schodku, který je pokrýván hlavně díky prodeji cenných papírů.

