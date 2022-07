https://cz.sputniknews.com/20220723/srbove-na-nez-v-roce-1999-zautocilo-nato-maji-v-organismu-zvysenou-hladinu-uranu-18483121.html

Srbové, na něž v roce 1999 zaútočilo NATO, mají v organismu zvýšenou hladinu uranu

Srbové, na něž v roce 1999 zaútočilo NATO, mají v organismu zvýšenou hladinu uranu

Analýzy dvou srbských vojáků, kteří utrpěli během bombardování NATO v roce 1999, ukázaly, že obsah radioaktivního uranu v jejich organismu stokrát převyšuje... 23.07.2022, Sputnik Česká republika

2022-07-23T21:52+0200

2022-07-23T21:52+0200

2022-07-23T21:52+0200

svět

nato

jugoslávie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/498/83/4988306_0:13:1100:632_1920x0_80_0_0_c9d7e9e14c9525cdcabb8838ffa8444b.jpg

Expertizu provedla laboratoř v Turíně. Aleksič podle svých slov nyní čeká na oficiální překlad znaleckého posudku do srbštiny.V Itálii se na soudní znalkyni obrátil korespondent srbských novin Večerne novosti.Podle publikace nepřesahuje za běžných podmínek obsah hliníku v litru krve 3,3 mikrogramu, ale u italských a srbských vojáků bylo objeveno přes 500 mikrogramů, někdy až tři tisíce na litr. Hladina uranu u civilního obyvatelstva tvoří 0,0053 jednotky, ale u lidí, kteří byli vystaveni bombardování, dosahuje až deseti mikrogramů.Začátkem loňského roku podal Aleksić u srbských soudů pět žalob na NATO jménem obětí používání munice s ochuzeným uranem, a další dvě v lednu letošního roku. Srbskému právníkovi pomáhá jeho italský kolega Angelo Fiore Tartaglia, který v podobných případech úspěšně zastupoval italské vojáky. První zasedání Nejvyššího soudu v Bělehradě se má konat 16. října.Styčný úřad NATO v Srbsku v reakci na žalobu uvedl, že má plnou imunitu podle dohod z let 2005 a 2006. Ale podle Aleksiče a Tartaglie jde o válečný zločin, a proto nemůže být řeč o nějaké soudní imunitě.V roce 1999 ozbrojená konfrontace mezi albánskými separatisty z Kosovské osvobozenecké armády a srbskou armádou a policií vedla k tomu, že Severoatlantická aliance začala bombardovat Svazovou republiku Jugoslávii (v té době tvořenou Srbskem a Černou Horou). Vojenská operace probíhala bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN a na základě tvrzení západních zemí, že jugoslávské orgány provádějí etnické čistky a vyvolaly v Kosovu humanitární katastrofu. Nálety trvaly od 24. března do 10. června a během této doby bylo zabito více než dva a půl tisíce lidí, včetně 87 dětí.V roce 2000 soud v Bělehradě uznal amerického generála Wesleyho Clarka a tehdejšího generálního tajemníka NATO Javiera Solanu vinnými z válečných zločinů. Ale po svržení prezidenta Slobodana Miloševiče nová vláda Jugoslávie dosáhla zrušení rozsudku.Podle srbských médií je nyní republika v počtu případů rakoviny na prvním místě v Evropě - ročně je odhalováno 40 000 nových případů, asi 30 000 lidí umírá na onkologická onemocnění.

jugoslávie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, jugoslávie