Vedení Chersonu ohlásilo útok HIMARS na okolí Kachovské vodní elektrárny

Vedení Chersonu ohlásilo útok HIMARS na okolí Kachovské vodní elektrárny

Ukrajinští vojáci znovu zaútočili na Novou Kachovku, sdělil zástupce ředitele proruské vojensko-civilní správy tohoto regionu Kirill Stremousov. 23.07.2022, Sputnik Česká republika

„Na Kachovku se střílelo, vodní elektrárna však poškozena nebyla. Byl zasažen most vedle ní, žádné škody ale nejsou, všechno je v pořádku,“ řekl a upřesnil, že útok byl proveden pomocí amerických salvových raketometů HIMARS.Nová Kachovka byla v červenci nejednou vystavena útokům. 18. července byl také útok na území v blízkosti vodní elektrárny, ta však nebyla poškozena, uvedl Stremousov. 11. července v důsledku ostřelování explodovaly ve městě sklady s minerálními hnojivy a ledkem a začaly výbuchy a požáry, sdělil ředitel vojensko-civilní správy Kachovského okresu Vladimir Leonťjev. Den na to informoval o sedmi mrtvých v důsledku útoku, desítky lidí byly zraněny.Stremousov také oznámil 23. července, že Antonovský most přes Dněpr nedaleko Chersonu, který byl ostřelován 19. a 20. července, ostřelovali nikoli ukrajinští vojáci, ale američtí odborníci, kteří dorazili na Ukrajinu.Jak oznámil dříve, 19. července „zasáhly most nevýbušné střely s tvrdým jádrem“ ze salvových raketometů HIMARS, v důsledku čehož se v mostu objevily „čtyři otvory“. Den na to bylo na most odpáleno 12 střel HIMARS, které ho vážně poškodily. Poté Stremousov prohlásil, že most je „fakticky zničen“ a „může se zřítit“. K obětem na životech v důsledku útoků nedošlo.

