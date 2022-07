https://cz.sputniknews.com/20220724/media-baerbockova-prihrala-putinovi-v-situaci-s-nord-stream-18484020.html

Média: Baerbocková přihrála Putinovi v situaci s Nord Stream

Média: Baerbocková přihrála Putinovi v situaci s Nord Stream

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková se přiznala, že SRN přestane s podporou Ukrajiny v případě nedostatku plynu, napsala v časopisu Spectator... 24.07.2022, Sputnik Česká republika

2022-07-24T14:50+0200

2022-07-24T14:50+0200

2022-07-24T14:50+0200

svět

německo

nord stream 2

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/17277935_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_0acd231817568954b725e790f27b96f5.jpg

Novinářka má za to, že německá diplomatka přihrála prezidentu Vladimiru Putinovi, když se obrátila na Kanadu se žádostí o navrácení Rusku turbíny pro Nord Stream.„Hlava německého ministerstva zahraničí Annalena Baerbocková potvrdila novinářům, že se její tým snažil přesvědčit Kanaďany, aby vrátili turbínu Rusům, poněvadž „v opačném případě nebudeme moci dostat plyn a pak pomáhat Ukrajině, protože dojde k velkým sociálním nepokojům.“ Tato rétorika přišla Putinovi vhod,“ poznamenala Hoyerová. Autorka článku má za to, že se německé vládě nedaří utajit paniku kvůli blížící se energetické krizi.Gazprom snížil v polovině června přísun plynu plynovodem Nord Stream přibližně o 60%, což vysvětlil průtahy společnosti Siemens, která nemohla kvůli protiruským sankcím Ottawy vrátit z opravy turbínu z kompresorovny Portovaja. Na začátku července se tento problém podařilo překonat, Kanada souhlasila vypravit turbínu do Německa, aby ji dál předalo Rusku. Gazprom nicméně prohlásil, že dodnes neobdržel žádné příslušné dokumenty.Moskva nejednou zdůraznila, že omezení dodávek souvisí pouze se sankcemi. Vladimir Putin řekl, že Gazprom plní a hodlá i nadále plnit všechny své závazky a dodávat tolik plynu, kolik bude zapotřebí.

https://cz.sputniknews.com/20220721/plynovod-nord-stream-byl-znovu-spusten-18478618.html

německo

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, nord stream 2, rusko