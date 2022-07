https://cz.sputniknews.com/20220724/na-maso-jiz-nemame-jak-sankce-zasahly-brity-18483807.html

„Na maso již nemáme.“ Jak sankce zasáhly Brity

„Na maso již nemáme.“ Jak sankce zasáhly Brity

Inflace v Evropě je i nadále rekordní, koupěschopnost obyvatelstva pořád klesá. K těmto zemím patří také Velká Británie, kde se situace s růstem cen zhoršuje... 24.07.2022

2022-07-24T22:58+0200

2022-07-24T22:58+0200

2022-07-24T22:58+0200

Na maso již nemámeNa potravinovém trhu Spojeného království vznikly trendy neobvyklé pro Brity. Podle místních médií začali lidé na jaře a v létě 2022 nakupovat méně masa a ryb, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se prodej hovězího snížil o 13,7%, skopového o celých 23,7%. Ryb kupují o 11% méně, zato ale drůbež získala 0,6%.„Maso skutečně nakupují mnohem méně,“ potvrdil David Blinkensopp, grafický designer ze Sheffieldu. „Je to vidět podle toho, jak dlouho leží na regálech potraviny se slevou. Dříve mnozí čekali, až bude hovězí levnější kvůli končící prodejní lhůtě. Lidé prostě platili méně za celkem normální potraviny. Dnes leží dokonce zlevněné maso do posledního dne. Přibližně deset liber stojí kilo hovězího, předtím to bylo osm. Akce rozdíl nezmenší. S rybami je to ještě horší, protože obchody jich kupují méně. Dodavatelé si již stěžují na nedostatek poptávky dokonce ze strany zprostředkovatelů.“Cena je stará, zboží je méněRetailové sítě se ve snaze neztratit zákazníky uchylují k jednoduchým trikům. Jeden z nich spočívá v prodeji zboží za starou cenu, ale s menší hmotností. „Všechny tyto „tři tyčinky místo čtyř“ jsou všude, mnozí zapomínají, kolik jich bylo v balíčku předtím,“ řekl Blinkensopp. „Cena je téměř stará, ale fakticky kupujeme méně. Průměrný účet stejně roste, určitě o takových deset procent.“„To, co se nedá prodat v menší hmotnosti za starou cenu, je dražší. Vajíčka (pozn. ve Velké Británii je prodávají po tuctu) jsou za více než dvě libry, tedy dvojnásobek od začátku roku, proto také občas dlouho leží na regálech,“ řekl David.Johnsonovy neudělané úkolyZ toho, že se zvýšily ceny benzínu, stejně dvakrát jako jídla a občas i víc, neobviňují Britové geopolitiku, ale končícího premiéra Borise Johnsona. Stačí přečíst komentáře k tématickým příspěvkům v místních médiích.„Ti, kdo zažili krizi na podzim 2021 (pozn. nedostatek paliva v jaderných elektrárnách, kdy se jeho dopravy museli zúčastnit dokonce vojáci) vůbec nečekali, že se Johnson především (pozn. po zahájení ruské speciální operace) zřekne ropy. Na sociálních sítích to bylo hlavním tématem jara, ještě předtím, než vláda začala mluvit o pomoci běžencům. Všechny znepokojoval benzín, protože se kvůli němu zdražuje jídlo a jízdné. Cena litru je dvakrát větší než v lednu, 1,5-2 libry oproti 0,8,“ řekl Blinkensopp.Majitelé aut mají teď vybrat mezi drahým palivem, nesmyslným nepoužitím auta (což stejně potřebuje peníze), anebo jeho prodejem, aby se dalo kompenzovat jiné výdaje. Například, nájemné.Bytový problém je stále aktuálnějšíJiž minulou zimu, do sankcí, byli Britové nuceni zavřít část pokojů ve svých domech, prostě neměli na topení. Někteří pronajímali dost velké byty, sami se přitom stěhovali do menších. Dnes je ale třeba platit za levnější bydlení přibližně tolik jako před pár lety za středně drahé. „Nájemné za garsonku činí 700-800 liber, což je měsíční cena normálního dvoupokojového bytu v roce 2020, dokonce na vrcholu pandemie,“ upřesnil David. „Ale nehledě na malou poptávku, nikdo se snížením ceny nepospíchá. Brzy přijde podzim a zima, poplatky se zvýší, majitelé by přišli o peníze. Ti, kdo pracují na dálku, se stěhují do levnějších měst.“Práce na dálku získala nový smysl, majitelé soukromých firem nemají často možnost platit za kancelář, proto je jednodušší nechat zaměstnance pracovat na dálku. „Tam, kde ještě před rokem byly kavárny, mají dnes prázdné pavilóny. Nikdo je nepotřebuje, předešlí nájemci odešli kvůli nedostatku zákazníků.“Co tedy se sankcemi?„V našich médiích se samozřejmě mluví pravidelně o sankcích a jejich škodách. V případě Velké Británie prostě zhoršily to, co předtím bylo také špatné,“ míní David. „Dnes nečekají všichni, že vláda je zruší (pozn. protiruské sankce), je jasné, že jde o velkou politiku. V Londýně se pořád mluví o jakýchsi vlastních zdrojích, které ale nikdo nevidí. Pokud se nepodaří zachovat ceny aspoň na dnešní úrovni, zůstanou vládní problémy stejné, ať místo Johnsona přijde kdokoli.“Boris Johnson podnikl na jaře 2022 bezúspěšný pokus o získání podpory arabských států za účelem nahrazení ruské ropy. Avšak ani v SAE, ani v Saúdské Arábii neslíbili britskému premiérovi vlastně nic, kromě investic do zelené energetiky.„Je jasné, že Johnsonova cesta (pozn. na Blízký Východ) byla následkem jeho chyb. Když si představíme, že by zrušení sankcí vedlo k snížení cen, všechny ve Velké Británii, kromě politiků, by to potěšilo. Jenže v dnešní ekonomické situaci jenom tohle nepomůže,“ míní Blinkensopp.Je příznačné, že o krizi v Spojeném království mluví aktivně samotná britská masmédia. Zatím to nemělo účinek vůči akcím vládnoucí Konzervativní strany, která zažívá skandály a vnitřní neshody. Proto jmenování v září Johnsonova nástupce bude pro zemi na jistou dobu nejdůležitější události.

