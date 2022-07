https://cz.sputniknews.com/20220725/fsb-zastavila-ukrajinskou-zpravodajskou-operaci-s-cilem-naverbovat-piloty-rf-a-unest-bojova-letadla-18485476.html

FSB zastavila ukrajinskou zpravodajskou operaci s cílem naverbovat piloty a únést bojová letadla RF

FSB zastavila ukrajinskou zpravodajskou operaci s cílem naverbovat piloty a únést bojová letadla RF

Federální služba rozvědky RF uvedla, že ukrajinští důstojníci vojenské rozvědky, „jednající jménem politického vedení své země, se pokusili naverbovat ruské... 25.07.2022, Sputnik Česká republika

Bylo plánováno přesvědčit ruské piloty, „aby létali a přistávali s letadly na letištích kontrolovaných Ozbrojenými silami Ukrajiny“. Poznamenává se, že byla zvažována možnost únosu Su-24, Su-34 nebo Tu-22MZ.Pilotovi slíbili zaplatit až 2 miliony dolarů za únos za únos letadla, včetně 4 000 dolarů předem prostřednictvím kurýrů, ujistili je, že Evropská unie pomůže zajistit jeho bezpečnost, také slibovali přepravu manželek pilotů do pobaltských států, Německa a Bulharska.Ve skutečnosti ukrajinská rozvědka plánovala vzít jako rukojmí rodinu ruského vojenského pilota, který by unesl letadlo na Ukrajinu, vysvětlil důstojník ruské FSB.K potvrzení připravenosti k únosu požadovali zaslání videa, na kterém pilot ukáže na pozadí letadla číslo, které mu předtím poskytla ukrajinská rozvědka.Navigátor letadla uneseného na Ukrajinu měl být otráven klonidinem, droga byla doručena do Volgogradu a ukryta v lesní skrýši, kde ji zabavili důstojníci ruské kontrarozvědky (2 balení po 10 ampulích).Britské zpravodajské služby poskytly hlavní podporu ukrajinské vojenské rozvědce při její operaci únosu ruských vojenských letadel, uvedla FSB. Poznamenává se, že ukrajinská rozvědka chtěla unést rodinu ruského pilota, který by unesl letadlo na Ukrajinu.Ukrajinská armáda sama odhalila rozložení svých systémů protivzdušné obrany a letišť – předala pilotovi údajně připravenému k únosu schémata oblastí pokrytí protivzdušné obrany na jihovýchodě Ukrajiny, Ozernoe (Černihivská oblast) a Starokonstantinov (Chmelnycká oblast) letiště, výškové mapy okolí letiště Priluki (Černihiv) a Žytomyru - a také odhalila, že právě v obcích je soustředěn největší počet přenosných protiletadlových systémů;Ukrajinská armáda plánovala přistát s uneseným letadlem na letišti Kanatovo v Kirovogradské oblasti

