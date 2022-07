https://cz.sputniknews.com/20220725/rusofobie-dovedla-polsko-na-hranici-moznosti-18484910.html

Rusofobie dovedla Polsko na hranici možností.

Rusofobie dovedla Polsko na hranici možností.

25.07.2022

Janusz Steinhoff zejména prohlásil, že kvůli zavedení embarga na dovoz ruského uhlí může část obyvatel Polska již letos na podzim a v zimě zůstat bez topení v domácnostech.Zatímco tým Andrzeje Dudy zachovává hrobové ticho, Steinhoff označuje bez servítků zavedený zákaz za nepromyšlený a nerozvážný. Bývalý politik zveřejnil zřejmá, ale velmi nepříjemná fakta pro dnešní varšavský tým. Zavedení neodkladného a úplného zákazu na dovoz ruského uhlí zasáhne především těžce státní a soukromé společnosti, které po desetiletích pracovaly v daném odvětví. Za druhé, dá se jakkoliv nenávidět Rusko a žádat na spojencích zavedení stále dalších restrikcí, avšak tvrdohlavá fyzika a statistika svědčí o tom, že bez osmi milionů tun energetického uhlí z východu dostane část Poláků letos v zimě jako dárek věčně ledové radiátory.Steinhoffovo interview pro portál Wirtualna Polska je tím skandálnější, že bývalý ministr uvádí v něm absolutně logické, jednoduché a jasné věci.Rusko není samozřejmě jediným dodavatelem uhlí v Evropě, dá se klidně nakoupit. Problém spočívá v tom, že se (stejně jako se zemním plynem) všichni ostatní vývozci nacházejí dost daleko ze zeměpisného hlediska.Hlavním dodavatelem uhlí na světové aréně je Austrálie, ale na dopravu jejího uhlí do Polska je zapotřebí minimálně měsíce. Je to průměrný čas, který potřebuje loď do přístavu v Gdyni, kde mají terminál na uhlí, a z kterého se palivo dopravuje domácím spotřebitelům, především do tepelných elektráren. Takže Varšava by měla již dnes uzavřít velké smlouvy a objednat dopravní kapacity, aby zabezpečila topnou sezónu. Bohužel ale uhlí nepotřebují jenom Poláci.V roce 1990 bylo v Evropě třináct zemí těžících uhlí, ale v roce 2022 jich zbyly pouze dvě, Česko a samotné Polsko, na které připadá 96% těžby černého uhlí, ostatní mají Češi. Aby to bylo jasnější, dodáme, že podle výsledků roku 2021 vytěžili polští uhlíři 52 milionů hnědého uhlí a 55,2 milionu černého různých značek.Vytěžené palivo prakticky neopustí polské území. Výroba elektřiny v této zemi závisí na uhlí ze 70%, proto Varšava exportuje pouhých 4,6 milionu tun, ostatní spaluje ve svých kotelnách a elektrárnách.Ale ani tohle nestačí na zabezpečení obyvatelstva a domácího průmyslu. Proto kupuje Polsko desítky let uhlí v zahraničí. Hlavním dodavatelem bylo právě Rusko, přičemž dokonce v časech, kdy Donbas byl naprosto ukrajinský a těžba uhlí se konala naplno. Statistické údaje svědčí, že za minulý rok nakoupilo Polsko v Rusku osm milionů tun uhlí energetických značek. Právě tolik potřebuje tato země, aby bez problémů přežila studené období.Spotřeba černého paliva v EU samozřejmě klesla o 60% ve srovnání s rokem 1990. Jenže evropské státy stejně potřebují pro vlastní potřeby nejméně 160 milionů tun černého a 277 milionů tun hnědého uhlí.Lví podíl tohoto nerostu připadá na výrobu elektřiny. Například 90% lignitů jde právě na generování elektřiny a hlavním spotřebitelem je Německo.Je to naprosto přístupná informace dobře známá v Bruselu, Berlínu a Varšavě. Avšak Poláci, kteří stále posilují svoji rusofobii, se rozhodli, že budou první v Evropě, kdo plně zruší dovoz ruského uhlí. Zajímavé je, že jsou nejen první, ale také jediní.Celá ostatní Evropa odročila platnost moratoria do 15. srpna s možností dalšího odložení na pozdější data. Zatímco Duda a jeho tým pronášeli z evropských tribun patetické projevy a věnovali se sebetrýznění, všechny ostatní země potichu zvyšovaly import, aby rychle naplnily sklady svých tepelných elektráren do prvních studených dešťů.Výsledek polských rozmarů byl nejradikálnější.Doslova minulý týden se premiér Mateusz Mazowiecki ocitl v bryndě, když jeho spoluobčané požádali o vysvětlení, proč se ve vojvodství těžícím uhlí prakticky nedá koupit, přičemž má cenu 640 dolarů za tunu, což je víc než čtyřikrát dražší než před rokem.V Polsku mají dost silné metalurgické odvětví, jehož klíčové podniky se nacházejí v Slezském a Mazowieckém vojvodství. Právě tady mají výrobny největší společnosti Mostostal a Zlomrex a také další velké metalurgické továrny jako Huta Stalowa Wola, Huta Katowice и Tadeusz Sendzimir Steelworks,, jež se specializují na výrobky z oceli a barevných kovů. Dokonce školák ví, že výroba oceli není možná bez koksu. Fakt nepříjemný pro Polsko spočívá v tom, že kromě ryze energetického uhlí dováží na 2,2 milionu tun černého uhlí, z kterého získává tento potřebný koks.Takže se nedá říct, že Polsko v dalším záchvatu rusofobie střelilo do vlastní nohy, ale těžkou zbraní zasáhlo vlastní energetiky a oceláře.

