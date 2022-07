https://cz.sputniknews.com/20220725/siemens-predala-gazpromu-licenci-na-opravu-turbiny-18484733.html

Siemens předala Gazpromu licenci na opravu turbíny

Siemens předala Gazpromu licenci na opravu turbíny

Společnost Siemens zaslala Gazpromu Kanadou vydanou exportní licenci na opravu, servis a dopravu turbíny pro Nord Stream, píše list Kommersant. 25.07.2022, Sputnik Česká republika

Gazprom předtím informoval, že několikrát požádal Siemens o poskytnutí úředních dokumentů potvrzujících dočasné zrušení Kanadou a EU sankcí za účelem navrácení do Ruska plynového turbínového motoru pro kompresorovnu Portovaja opraveného v Kanadě.Podle údajů, kterými disponují noviny, má dnes Gazprom změnit plán dopravy stroje z kanadského Montrealu do konečného místa v RF, aby Siemens mohla dopravit turbínu do Ruska. Dále se praví, že kvůli problémům s dokumentací zmeškala turbína trajekt, který se vypravil z Německa do Helsinek 23. července. Pokud si strany úspěšně vymění dokumenty, může být turbína dopravena během několika nejbližších dní, upřesnily noviny.Nord Stream je hlavní trasa dodávek plynu Gazpromem do Evropy, která začala znovu fungovat 21. července po plánované technické kontrole. Přečerpání pokračovalo ve výši 40% z téměř 170 milionů kubíků denní kapacity, která existovala od poloviny června. Gazprom vysvětlil omezení problémem z navrácením německou firmou Siemens z opravy zařízení na přísun plynu patřící kompresorovně Portovaja.Gazprom má kvůli opravám zařízení a předpisům výboru Rostěchnadzor (technický dozor RF) od 16. června možnost použití v kompresorovně Portovaja pouze dvou motorů Siemens.Zvláštní komplikace vznikly s navrácením turbíny z Kanady, která zavedla sankce proti Gazpromu. Kanada vydala povolení k vývozu turbíny pouze 10. července, dnes se nachází v Německu. Gazprom ale nepotřebuje jenom turbínu, potřebuje také příslušnou dokumentaci.Prezident RF Vladimir Putin okomentoval podrobně 19. července situaci s Nord Stream kvůli sankcím. Vysvětlil, že v normálním režimu používá šest zařízení Siemens, z nichž jedno je dnes v rezervě, ale momentálně fungují jenom dvě. Přitom, řekl Putin, má být přibližně 26. července jeden z těchto strojů dán do plánované opravy, takže bez turbíny z Kanady zůstane jenom jedno zařízení schopné přečerpat pouze asi 30 milionů kubíků denně.

