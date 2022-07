https://cz.sputniknews.com/20220725/the-guardian-pise-ze-britsti-duchodci-musi-kvuli-krizi-pracovat-18486088.html

The Guardian píše, že britští důchodci musí kvůli krizi pracovat

Kvůli inflaci a růstu životních nákladů ve Velké Británii musí stále větší počet lidí nad padesát let znovu hledat práci nehledě na důchod. List The Guardian... 25.07.2022, Sputnik Česká republika

„Stále větší počet důchodců se cítí chudobnější než dříve, důvěra spotřebitelů je rekordně nízká, koupěschopnost klesá každý měsíc. To vše stimuluje trend odmítnutí důchodu,“ cituje list hlavu společenství lidí nad 50 Rest Less Stuarta Lewise.O 66 tisíc lidí, čili o 8,5% stoupl počet mužů nad 65 let hledajících práci, což je víc než polovina celkového nárůstu. Počet žen stejné kategorie stoupl o 37 tisíc, čili o 6,8%.Kandidát na premiéra Velké Británie, bývalý ministr financí Rishi Sunak nazval 22. července inflaci hlavním problémem Spojeného království. Poukázal na mylné prognózy několika posledních let.Sunak míní, že názory a plány hlavy ministerstva zahraničí Liz Trussové, která se rovněž uchází o post hlavy britského kabinetu ministrů, budou mít pro život obyvatelstva země bídné následky.Tentýž den zablokovali protestující proti růstu cen paliv silnici M5 směrem na Devonshire a Cornwall, čímž zmařili víkendové výlety lidí na jihozápad království.

