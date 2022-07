https://cz.sputniknews.com/20220725/zmeni-to-situaci-co-usa-slibily-kyjevu-18485667.html

„Změní to situaci.“ Co USA slíbily Kyjevu

„Změní to situaci.“ Co USA slíbily Kyjevu

Země NATO hodlají zase vyhrotit konfrontaci s Ruskem. Náčelník štábu amerického vojenského letectva generál Charles Brown prohlásil, že Západ může předat... 25.07.2022, Sputnik Česká republika

Nové zázračné zbraněPodle údajů ruského ministerstva obrany přišly ukrajinské ozbrojené síly od 24. února o 260 letadel, 144 vrtulníků a 1 577 bezpilotních strojů různého určení. Nepoškozených letounů má dnes Kyjev málo.Ukrajinská armáda má protivzdušnou obranu, která ale zjevně nestačí na získání převahy ve vzduchu. Což znamená, že pozemní jednotky budou stále pod palbou. Samotní ukrajinští vojáci se přiznali, že nejstrašnější jsou na frontě těžké letecké bomby.Na začátku června vyzval velitel Národní gardy státu Kalifornie David Baldwin americkou vládu, aby předala Ukrajině stíhačky sovětské výroby. USA vlastní na dvacet Su-27 a MiG-29 raných modifikací.Mluvilo se rovněž o polských MiG-29, ale v NATO se o tom nedohodli. Nicméně byly do Kyjeva dopraveny z Východní Evropy náhradní díla a letecké zbraně. Nemělo to ale zvláštní účinek. Ruské letectvo má i nadále ve vzduchu převahu. Západní analytici pochopili, že ukrajinské letectvo nemá zvlášť velký vliv na poměr sil. Teď tedy přišel nový návrh.Reakce RuskaGenerál Charles Brown upřesnil, že typ letadel, kterými hodlají vyzbrojit Kyjev, nebyl zatím stanoven. Mohou to být, podle jeho slov, americké stíhačky F-15 a F-16, švédské JAS-39 Gripen, francouzské Rafale.Experti ostatně pochybují, že letadla NATO dokážou rychle pomoct ukrajinské armádě na frontě.Pokud zahraniční letadla budou použita výhradně v zóně konfliktu, bude to jeden scénář, dodal expert. Pokud ale začnou americká letadla střílet do hloubky ruského území, bude to vědomá eskalace ze strany USA, která rozváže Moskvě ruce pro nasazení zbraní, jež nebyly zatím v konfliktu použity.Rozhodnutí o poskytnutí Ukrajině západních stíhaček nebylo zatím schváleno. Avšak minulý týden prohlásil předseda Výboru náčelníků štábů ozbrojených sil USA generál Mark Milley na briefingu, že v Pentagonu zvažují dodatečné varianty výcviku ukrajinských vojáků. Později schválila sněmovna reprezentantů vyčlenění 100 milionů dolarů na školení ukrajinských letců.O stíhačkách F-15 a F-16 hovoří odborníci s respektem. Tyto stroje byly nasazeny v mnoha konfliktech, mají je ve výzbroji desítky zemí. Sotva ale dostane Kyjev nejnovější modifikace, protože Američané nechtějí, aby se závažné vojenské technologie dostaly do rukou Rusů. Staré modifikace ale nedokážou soupeřit se stíhačkami Su-30SM a Su-35S. Navíc si dobré ovládání západních strojů vyžaduje léta.

ukrajina, usa, stíhačka