Mluvčí MZV RF Zacharovová promluvila o nezdaru „křižáckého tažení“ Západu pro izolaci Ruska

Pokusy Západu izolovat Rusko ztroskotaly a měly za následek samoizolaci samotného Západu, prohlásila oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová ve vysílání... 26.07.2022, Sputnik Česká republika

„Kdy se dověděli o tom, že začíná cesta Sergeje Lavrova po afrických zemích, začali Američané obíhat různé země na úrovni svých diplomatických zastupitelství a úpěnlivě je prosit, aby nefotografovali Lavrova a nedali se vyfotografovat s Lavrovem: to je úroveň tak zvané „izolace“. Na izolaci vrhli svá informační vojska, všelijaké tiskové tajemníky, Bílý dům, MZV USA, speciální koordinátory… Utržili si ostudu před celým světem tím vyhlášeným křižáckým tažením proti naší zemi,“ řekla diplomatka.Podle jejích slov USA teď chtějí „zazaplátovat informační díry, aby nepronikalo světlo z Ruska, které i nadále svítí, osvěcuje a kráčí vlastní cestou“.Upřesnila, že jde o Etiopii a Uzbekistán, který označila za „krásný izolační bod“ – očekává se tam totiž porada ministrů zahraniční ŠOS.„Izolovali nás už dávno, nic nového na tom není, to je prostě další kolo. A předchozí pokusy o izolaci naší země, mám na mysli XX. století, skončily, za prvé, procesem dekolonizace, který naše země nejen podpořila, ale i všemožně mu napomáhala, a také šířením naší kultury, jazyka a humanitárního vlivu. Vidíme nyní tyto plody,“ řekla v závěru mluvčí MZV RF.Ministr zahraničních věci RF se vydal 24. července na jednání do Egypta. Den nato přicestoval do Konžské republiky, a do 28. července navštíví také Etiopii a Ugandu. Koncem června koordinátor pro strategické komunikace Rady národní bezpečnosti USA John Kirby prohlásil, že návštěva Vladimira Putina v Íránu „ukazuje stupeň izolace pana Putina as Ruska“. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov to označil za „v základě mylné hodnocení“.

