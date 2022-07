https://cz.sputniknews.com/20220726/rusky-protiletadlovy-delostrelec-promluvil-o-tom-jak-se-naucily-sily-pvo-sestrelovat-himarsy-18486505.html

Ruský protiletadlový dělostřelec promluvil o tom, jak se naučily síly PVO sestřelovat HIMARSy

Ruské síly PVO se naučily sestřelovat reaktivní střely z amerických salvových raketometů HIMARS, které začali používat ukrajinští vojáci na Donbasu od konce... 26.07.2022, Sputnik Česká republika

„Protiletadlový raketový komplex Buk M-3 považuji za nejlepší univerzální prostředek protivzdušné obrany. Kromě toho, že úspěšně řeší úkoly, které předpokládali jeho výrobci, sestřeluje také reaktivní střely, i když jeho charakteristiky to nepředpokládají,“ oznámil důstojník.Podle jeho slov sestřelila jeho baterie už nejeden HIMARS v nebi nad Donbasem. I když podle slov důstojníka nebyl to snadný úkol.Podle slov důstojníka nehledě na to se pokoušejí protiletadloví dělostřelci je sestřelovat. „Profesionalismus našich vojáků se zvýšil na maximální úroveň, a boj s tímto systémem teď už není problém,“ zdůraznil.Jak prohlásil předseda Sjednoceného výboru náčelníků štábů USA Mark Milley, Washington a jeho spojenci se zavázali poskytnout Ukrajině přes 20 HIMARSů, z nichž 12 už bylo dodáno.Od roku 2014 v průběhu konfliktu na jihovýchodě Ukrajiny ostřelují ukrajinští bojovníci nejen ozbrojené síly republik Donbasu, ale i mírová města z taktického komplexu Točka-U. Podle slov důstojníka PVO likvidace těchto raket není pro obsluhy Buk M-3 složitým úkolem.„Všechny ostatní cíly včetně operativně taktických raket byly úspěšně sestřeleny v 95% případů… Kromě ochrany vojenských objektů neseme odpovědnost také za životy pokojných obyvatel. Proto si myslíme, že naše protivzdušná obrana je jakousi kupolí a štítem, který chrání Donbas ze vzduchu,“, řekl důstojník se skupiny Odvážných.

