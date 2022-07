„Spalujte svá eura“: Britové se distancovali od EU, která „panikaří“ kvůli Rusku

„Nebudete tomu věřit, ale Brexit přivedl k tomu, že Německo a EU nedokázaly podobný scénář předvídat. To je hanba, a Evropská unie zažaluje Velkou Británii u soudu za to, že nepředvídala její nekompetentnost,“ ironizuje uživatel s nickem So, is that what you think, and 200 others.