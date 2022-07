https://cz.sputniknews.com/20220726/v-rakousku-vyzvali-evropske-urady-aby-zavedly-sankce-proti-ukrajinskym-oligarchum-18487656.html

V Rakousku vyzvali evropské úřady, aby zavedly sankce proti ukrajinským oligarchům

Poslanec Národní rady Rakouska Martin Graf zveřejnil na sociální síti příspěvek na ukrajinské téma. Politik vyzval evropské úřady, aby zablokovaly aktiva a... 26.07.2022, Sputnik Česká republika

Graf zdůraznil, že sankce EU vůči Rusku vyvolaly růst cen potravin, komunálních služeb a paliva pro Evropany.Za vinné z rozpoutání vojenských akcí považuje Graf ukrajinské oligarchy, proti nimž vyzval zavést přísná opatření. Podle názoru politika ti Ukrajinu doslova vysáli, a dnes na to doplácejí nikoli oligarchové, ale občané Ukrajiny a celé Evropy.Graf vyslovil názor, že ukrajinští oligarchové financují nezákonné ozbrojené útvary a nacionalisty.V této souvislosti klade politik řadu otázek:„Mám otázku k evropským politikům: proč vycházejí ze všeho se zdravou kůží? Ne snad proto, že ukrajinští oligarchové řeší své problémy svým obvyklým způsobem – úplatky? Dnes užívají života v Evropě. V podstatě by měli být tito lidé potrestáni za všechno, co udělali Ukrajině, a teď už i celému světu,“ soudí poslanec.Podle jeho názoru mají úřady EU zabavit jachty, aktiva a jiný majetek ukrajinských oligarchů a použít těchto prostředků na pomoc ukrajinským běžencům a na náhradu škod, které utrpěli občané EU kvůli sankcím.„Odmítnutí zavést sankce vůči ukrajinským oligarchům bude de facto potvrzením korupce v nejvyšších vládních kruzích EU,“ soudí Graf.Věnoval pozornost také problému spojenému s rostoucími výdaji EU na podporu ukrajinských běženců. Myslí si, že tato pomoc se poskytuje na úkor zájmů evropských občanů.Poslanec upozornil na to, že obyvatelé EU dostávají nyní jednostrannou informaci o světových událostech na pozadí neustálého blokování informačních kanálů.Graf je přesvědčen, že v tom, co se týče informování, počíná rakouská vláda spolu s EU naprosto chybně.„Naším úkolem je získat přístup k všestranné informaci. A před námi zatajují hodnověrnou informaci a tvrdí, že je to propaganda. Rakušané jsou schopni sami rozhodnout, co je lež, a co je pravda,“ prohlásil poslanec.Za účelem vytvoření nového světového pořádku vyzval Graf svolat u jednacího stolu všechny strany – nejen Rusko a Ukrajinu, ale i Evropu, která podle jeho názoru „rozpoutává válku“.„Bohužel, Ukrajina se nyní ani nepokouší vynaložit úsilí k zastavení palby, k míru,“ konstatoval poslanec.

